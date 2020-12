sesso-e-droga-con-ragazze-minorenni:-arrestato-il-magnate-della-moda-peter-nygard

NEW YORK – Il magnate canadese della moda Peter Nygard è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente negli ultimi 25 anni di diverse giovani donne e anche ragazzine minorenni dopo averle attirate con promesse di opportunità nel campo della moda. Nygard, 79 anni, è stato arrestato dopo una comparizione in tribunale a Winnipeg, in Canada, su richiesta degli Stati Uniti.

L’arresto di Nygard per abusi sessuali è avvenuto dopo che l’FBI ha fatto irruzione negli uffici del magnate della moda a Manhattan. Il raid è avvenuto subito dopo che 10 donne hanno citato in giudizio Nygard, dicendo che aveva attirato donne giovani e povere nella sua tenuta alle Bahamas con denaro e promesse di farle diventare modelle. Diverse ragazze hanno affermato di avere avuto 14 o 15 anni quando Nygard ha dato loro alcol o droghe e poi le ha violentate. Nygard nega tutte le accuse e parla di un complotto ordita da un suo vicino miliardario alle Bahamas.

L’accusa ha affermato che Nygard ha offerto false promesse di opportunità, insieme al sostegno finanziario, per attirare le vittime, limitando i loro movimenti per isolarle. L’uomo avrebbe aggredito con la forza alcune vittime, mentre altre sarebbero drogate da collaboratori del magnate per costringerle a subire le richieste sessuali. “Dozzine di donne adulte e minorenni sono state arruolate per fare sesso a scopo di lucro attraverso la frode, la forza e la coercizione”, hanno detto i legali delle ragazze.

(reuters)

Nygard avrebbe intrattenuto relazioni personali con alcune vittime, riferendosi a loro come “fidanzate” o “assistenti”. Chiedeva loro di viaggiare con lui e di impegnarsi in attività sessuali anche con altri uomini. Lo stilista avrebbe abusato di alcune donne e ragazze nelle sue proprietà a Marina del Rey, in California, e alle Bahamas, durante i cosiddetti “Pamper Party”. Per l’accusa, avrebbe anche fatto pressioni sulle “fidanzate” per fare sesso con altri uomini nei club di sesso e “scambisti” di New York City, Miami, Los Angeles e Winnepeg.

Dopo le prime accuse, altre 57 donne, tra cui 18 canadesi, si sono unite alla causa, secondo la quale Nygard avrebbe anche corrotto funzionari delle Bahamas per reclutare vittime. Per i legali, Nygard teneva addirittura un database su un server aziendale con i nomi di migliaia di potenziali vittime. Nygard International ha iniziato a Winnipeg come produttore di abbigliamento sportivo. Il suo sito web dice che la sua divisione di vendita al dettaglio ha più di 170 negozi in Nord America.