Rocío Muñoz Morales ha da poco condiviso una foto su Instagram in cui mostra le sue belle gambe in una calda atmosfera natalizia

La bella moglie di Raul Bova Rocío Muñoz Morales ha condiviso da poco una foto sui social in cui è vestita con un bel maglione rosso natalizio sullo sfondo di un abete decorato. Ma a colpire sono le sue lunghissime gambe che diventano ancora più sensuali strette in calze nere a pois trasparenti. C’è da perdersi in un’atmosfera natalizia del genere dove anche i capelli della Morales legati alla maniera delle ballerine di flamenco contribuiscono a rendere bellissima la sua immagine. La didascalia alla foto è una lettera a Babbo Natale a cui la spagnola non vuole chiedere nulla perché tanto lui “lo sa già” ma dimostra grande generosità d’animo e di cuore nella speranza che un sorriso possa arrivare a quante più persone possibili. Mai come quest’anno c’è bisogno davvero di un augurio del genere.

