ritirato-questo-spalmabile-classico-valsoia:-lotto-e-scadenza

Un prodotto Valsoia è stato ritirato dal Ministero della salute perché potrebbe essere pericoloso per chi è allergico alle proteine del latte.

Nuova allerta alimentare da parte delle autorità sanitarie, che hanno disposto il richiamo dello Spalmabile Classico Valsoia, una preparazione alimentare vegetale a base di soia fermentata.

Secondo quanto si legge nell’avviso, in un lotto di Spalmabile Classico Valsoia potrebbero essere presenti proteine del latte, non dichiarate in etichetta. Ciò potrebbe costituire un rischio per chi è allergico.

Il lotto ritirato è uno, caratterizzato dal n° L3210, nel formato da 125 gr e con data di scadenza 1-03-2021. E’ stato prodotto a Castiglione delle Stiviere (MN) presso lo stabilimento di Via Medole.

Se siete allergici alle proteine del latte e avete acquistato questo prodotto, controllate il lotto e se coincide con quello richiamato non consumatelo.

Se invece non siete allergici, potete consumarlo senza rischi.

Fonti di riferimento: Ministero della salute

