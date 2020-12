Spread the love











La Famiglia Reale inglese sta per dare il benvenuto ad un nuovo erede. Pippa Middleton, sorella minore di Kate Middleton sarebbe in attesa del secondo figlio dal marito James Matthews. Nuovo bambino in arrivo nella Casa Reale inglese. Pippa Middleton, sorella minore di Kate, diventerà prestissimo mamma per la seconda volta. La terzogenita di casa […]

L’articolo Pippa Middleton, secondo bebè in arrivo per la sorella di Kate proviene da Leggilo.org.

