Naturasì a fianco di Musica Senzaspine.

Nasce dall’incontro tra l’Associazione Senzaspine di Bologna e NaturaSì – due realtà differenti ma unite dal medesimo scopo di coltivare la cultura per cercare sempre nuove soluzioni, migliorarsi e raggiungere motivazioni per investire sul futuro – la campagna crowdfunding “La NaturaSì fa musica”, il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola di Musica Senzaspine per le borse di studio a sostegno delle famiglie in difficoltà.

“Dare un contributo sul fronte della scuola, della musica, dell’arte e della cultura è il completamento degli ideali aziendali di NaturaSì” – dichiara Marco Mascagni, socio di NaturaSì Bologna – “Per questo motivo, è sorta in modo naturale la volontà di ospitare nel nostro network di crowdfunding, dedicato alle iniziative di sostegno al territorio, una campagna significativa per la collettività, in un’area ricca di vivacità come quella bolognese dove i negozi NaturaSì sono presenti fin dal 1996″.