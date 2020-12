Moda punk: simboli, cultura e curiosità

Gli anni ’70 sono stati una decade ricca di arte e musica. Tra le figlie di questa “era” la moda Punk è sicuramente la più ricca di significato e voglia di sconvolgere la società.

Nato negli anni 70, il punk fin da subito si identificò con un modo di essere piuttosto che con un modo di apparire. La moda punk è la non moda: l’abbigliamento apparentemente sciatto, capi indossati alla rinfusa, capelli selvaggi dalle colorazioni più strane e tutto ciò che non potrebbe mai essere considerato moda.

Il punk nasce negli Stati Uniti, simbolicamente nelle città di Detroit e New York. Possiamo dividere le due grandi correnti: Punk britannico e punk americano. In Inghilterra, dal punto di vista musicale, il punk nacque quasi contemporaneamente ma l’ideologia vera e propria arrivò leggermente più tardi.

I simboli della cultura Punk

Il punk, nato come movimento di liberazione dagli schemi della società è diventato ben presto ricco di simboli. Le creste, i jeans strappati, pantaloni aderenti di pelle, sono solo alcune delle caratteristiche di questo stile ribelle contro ogni tipo di moda e di bellezza. I Sex Pistols furono uno dei gruppi simbolo di questa moda e ne ispirarono usi, costumi e ideologie che tutt’ora vengono riprese dai punk moderni.

Esistono differenti movimenti punk: da quelli più estremi dove il chaos è l’unico ideale in comune a quelli legati al sociale come i Anarcho Punks e Crusters, i punk politcamente sono attivi per l’animalismo, vegetariani, anarchici, ambientalisti, pacifisti e molto altro ancora.

Ricordiamo altri gruppi simbolo del punk come i Clash ed i Ramones che furono tra i primi ad essere definiti come “punk rock“, dando una vera e propria connotazione musicale a tale cultura.

Il punk nella cultura di massa oggi

Spiegare l’ideologia Punk non è facile ma, come accade per molte cose non comuni e anticonformiste, non è mai stata capita. Il punk oggi, reduce dalla profonda incomprensione della società, viene associato ai teppisti di strada e alla sovversione delle regole.

Il cinema e la critica musicale bigotta, ne hanno demonizzato quasi tutti gli aspetti, trasformandolo anche oggi come simbolo di una generazione che ha rovinato intere schiere di giovani. Eppure la moda punk è molto di più, ripresa da numerosi artisti contemporanei per sconvolgere la moda stessa. Lo stesso Gianni Versace riprese moltissimi temi del punk e li adattò ad un gusto estetico classicheggiante: spille da balia, cotte di maglia, pelle e borchie nelle sapienti mani di Gianni tornarono sulle passerelle.

