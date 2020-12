lo-spettacolo-dell’albero-di-natale-di-gubbio

Una sera, nel 1981, a Gubbio, caratteristica cittadina dell’Umbria, qualcuno ebbe la bizzarra idea di riempire il Monte Ingino di luci, partendo dal borgo medievale e arrivando fino alla basilica dedicata a Sant’Ubaldo, patrono della città. Quarant’anni dopo quelle lucine rappresentano, come accertato dal Guinness dei Primati, l’albero di Natale più grande del mondo e, secondo una recente ricerca di DYS.com che ha analizzato ricerche di Google e hashtag di Instagram, anche il più conosciuto a livello mondiale.

L’albero di Gubbio, una magia grande trenta campi da calcio

L’albero di Natale viene realizzato ogni anno da un gruppo di volontari grazie a cui questa tradizione resiste nel tempo: la sua installazione richiede 1300 ore di lavoro sulle pendici selvagge della montagna. Il grande abete luminoso viene accesso il 7 dicembre con una cerimonia a cui, negli anni, hanno partecipato papi e presidenti della Repubblica italiana. Composto di migliaia di luci di vario tipo e colore (sono 400 solo quelle presenti all’interno della sagoma dell’albero) si estende, partendo da una base di 450 metri, per oltre 750 metri di altezza (come quasi trenta campi di calcio). Questo spettacolo unico, nel corso della sua storia, ha fatto il giro del mondo: la meraviglia e l’emozione che è capace di suscitare generano, infatti, un sentimento di vicinanza e fratellanza, in primis tra gli abitanti di Gubbio, e poi in ogni persona che lo scopre, anche solo attraverso una foto. E l’albero di quest’anno è ancora più magico grazie all’installazione, lungo il percorso sul Monte Ingino, di punti audio posizionati sugli alberi che suonano una playlist natalizia.

Adottare una luce si può

Gli impianti di illuminazione dell’albero di Natale più grande del mondo (vengono utilizzate 1350 prese e spine per connettere i punti luce) impegnano una potenza di circa 35 Kw e consumano mediamente circa 11.500 Kwh ogni anno, ma parte del fabbisogno di energia elettrica è coperto da un impianto fotovoltaico che rende l’albero più sostenibile. Chi lo desidera può adottare una luce per un anno, magari regalandola a qualcuno di speciale, contribuendo così al costo per l’accensione dell’albero.

Il centro di Gubbio

Gubbio, la città dei matti

Gubbio viene chiamata simpaticamente la “città dei matti” per sottolineare il carattere imprevedibile dei suoi abitanti (che li porta a realizzare, appunto, imprese come l’albero di Natale più grande del mondo). Anche i visitatori possono tentare di guadagnare la “patente di matto” con l’intercessione di un eugubino (un abitante di Gubbio) e superando la prova di tre giri di corsa “con animo fraterno e giocoso” intorno alla fontana del Bargello o “fontana dei matti” che si trova di fronte al trecentesco palazzo del Bargello, uno degli edifici che caratterizzano la città insieme al palazzo dei Consoli con il suo “campanone”, al duomo che risale al periodo tra il XIII e il XIV secolo, al palazzo ducale e alla chiesa di San Francesco, solo per citarne alcuni, senza contare poi l’insieme di piazze e vicoli che regalano la suggestione di trovarsi nella “città di pietra” dell’Umbria tra il Medioevo e il Rinascimento italiano.

Gubbio a tavola

La città, circondata da un territorio di paesaggi naturali spesso incontaminati, custodisce un ricco patrimonio di arte, storia e cultura, è caratterizzata da produzioni artigianali (come quella della ceramica, del legno, del ferro, la liuteria, la lavorazione del gesso e della pelle) e da diverse specialità gastronomiche. Sulle tavole di Gubbio regnano la cacciagione, gli insaccati, i formaggi, oli e vini pregiati, senza dimenticare il tartufo nero e bianco, nascosto nei boschi del territorio. Accanto ad arrosti alla brace e tagliatelle corpose, i piatti più tipici sono la crescia di Pasqua, una torta soffice al formaggio, e la torta al testo o crescia al panaro, una sorta di pane schiacciato, ottima con gli affettati o con il friccò, uno spezzatino che può essere di agnello, anatra, pollo e coniglio o di più carni insieme, cotto a lungo in padella con pomodoro, alici, vino bianco.