le-regole-dell’influencer-marketing-nell’emergenza-covid-19

Ci sono delle implicazioni legali delle nuove forme di comunicazione e marketing nello scenario dell’emergenza pandemica

di Francesca Gaudino, partner e responsabile della Practice Information technology & Data protection di Baker McKenzie Italia e Laura Gusmeroli, Client Director, Show Reel Agency

L’emergenza sanitaria ha modificato radicalmente le modalità di interazione delle aziende con il mercato di riferimento e, in particolare, con i propri clienti e potenziali tali. Il distanziamento sociale ha limitato fortemente e, in alcuni casi, ha semplicemente eliminato la possibilità di contatto fisico. In questa nuova dimensione, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale in quanto offre strumenti di comunicazione che, per certi aspetti, possono sostituire la presenza fisica.

Il contenuto del messaggio e il mezzo di comunicazione sono le scelte fondamentali che un’azienda deve fare, per raggiungere lo scopo di trasferire i valori aziendali, mantenendo però l’elemento di intrattenimento. Si tratta di trovare un nuovo modo di comunicare, pensato specificatamente per l’ecosistema digitale, che va oltre la tradizionale conversazione bi-direzionale finalizzata alla vendita di prodotti. È un’esperienza nuova, interamente digitale; non la semplice duplicazione di quella fisica.

La creazione di comunità digitali interattive e la sempre più sofisticata personalizzazione portano verso un nuovo concetto di comunicazione e marketing, che vuole stimolare i sensi e la curiosità dei clienti.

Il ruolo degli influencer

Tra le varie iniziative, desta particolare interesse il ricorso all’influencer marketing. Una ricerca di Publicis Media del 2019 riporta dati importanti a identificare i trend di crescita di questo mercato e, relativamente allo scenario italiano, abbiamo: l’85% delle grandi aziende italiane pensa di ricorrere all’influencer marketing dei 12 mesi successivi e un importo di 241 milioni di euro è il mercato stimato, con una crescita a doppia cifra. In questi numeri, non sono compresi i dati relativi al branded entertainment (spesa totale italiana 2019: oltre 549 milioni) e di digital video advertising (spesa totale italiana 2019: oltre 463 milioni), che sono quindi parti molto consistenti dell’influencer marketing con attività che coinvolgono sempre influencer e creatori digitali. A seguito di un 2020 caratterizzato una una pandemia globale, è assolutamente presumibile che l’accelerazione di questa crescita sia ancora più esponenziale.

L’influencer marketing non è una novità nell’ambito del digital advertising, ma da sempre suscita attenzione per i suoi caratteri distintivi: velocità di diffusione, alto ritorno in termini di visibilità e costi contenuti. Elementi determinanti del successo di un’iniziativa sono la scelta del contenuto del messaggio e anche del messaggero: appunto, l’influencer marketing. La funzione comunicativa dell’influencer, infatti, è quella di un traduttore che favorisce un dialogo tra le diverse realtà (brand, media, istituzioni) e le loro community (già ingaggiate) di riferimento.

Il fronte legale

Da un punto di vista legale, le implicazioni sono molteplici. Si tratta di una fattispecie ancora poco regolamentata e le poche regole sono sparse in diversi provvedimenti che non sempre hanno valore ed efficacia di legge. Giocano, quindi, un ruolo fondamentale le decisioni dello Iap (Istituto di autodisciplina pubblicitaria) e dell’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

A un quadro legislativo fluido e incompleto si aggiungono le sfide connaturate alla difficoltà di regolamentare un fenomeno che è sostanzialmente digitale, per cui la legge si trova a volte a rincorrere la realtà fattuale e vi sono diverse zone ‘grigie’ che destano preoccupazione per le aziende.

Tra i profili legali di interesse ci sono, per esempio, temi quali la distinzione e la diversa configurazione giuridica della figura dell’influencer e del testimonial; la corretta gestione dei rapporti tra l’azienda e l’influencer, che si basa non solo su di una piattaforma contrattuale ma anche sulla corretta allocazione delle rispettive responsabilità; le cautele da adottare per proteggere la reputazione aziendale (c.d. brand reputation) e la gestione dei profili privacy e sicurezza dei dati rispetto ai numerosi utenti ‘contagiati’ dall’ iniziativa.

In altri paesi (per esempio Gran Bretagna e Stati Uniti) la fattispecie dell’influencer marketing è regolata in modo più puntuale e, considerata la necessità per le aziende di operare anche oltre i confini nazionali, sorge la necessità di individuare un approccio coerente che possa offrire tutele anche a livello internazionale.

Una questione cruciale che ruota attorno alle campagne di influencer marketing (e branded entertainment) è legata alla trasparenza della comunicazione commerciale operata sul web: come detto, non esiste una normativa unica e nazionale che fornisca in modo dettagliato delle linee guida univoche, precise e puntuali relativamente a questo particolare campo d’azione.

Sono numerosi gli attori che si espongono e operano in questo settore (tra cui Antitrust, Agcom, associazioni di categoria e piattaforme di social network), tutti accomunati dall’unico obiettivo di regolamentare la comunicazione commerciale sul web verso una sempre maggiore chiarezza e trasparenza nonché di tutelare il consumatore/utente a una fruizione consapevole dei contenuti online. La collaborazione con l’azienda/brand per la creazione di un contenuto, che ha come obiettivo l’accreditamento da parte di un influencer di un prodotto/servizio/esperienza, dev’essere palesata e la comunicazione dev’essere esplicitamente dichiarata e dev’essere veritiera per gli utenti.

Si sono venute a creare diverse formule convenzionali per identificare le varie forme di collaborazione, che purtroppo non hanno ancora trovato un unico riconoscimento normativo, ma il punto è che l’intento pubblicitario dev’essere, in qualche modo, sempre esplicitato attraverso la dichiarazione della collaborazione con un brand.

L’importanza della trasparenza

La trasparenza è fondamentale non solo per la tutela dei consumatori, che rimane l’obiettivo principale, ma paga anche per la costruzione della credibilità degli influencer e la reputazione di dei brand.

Le collaborazioni con i brand funzionano perché si inseriscono nella dinamica di dialogo e fiducia reciproca che sussiste tra influencer e community, per questo non si può mai prescindere dalla tutela di una comunicazione chiara, diretta e trasparente soprattutto in attività brandizzate.

In uno scenario che ancora si presta a diverse interpretazioni, diventa quindi fondamentale definire delle best pratice per organizzare campagne di influencer marketing corrette per tutte le parti coinvolte. Per questo motivo, soprattutto in questa fase in cui si stanno ancora definendo i confini dell’influencer marketing, lavorare per ottenere una maggiore attenzione alle regole e una migliore collaborazione tra il marketing delle aziende e il loro ufficio legale sono le strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo comune di campagne di influencer marketing corrette e responsabili.