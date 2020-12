Le prime sfide di Biden. Spacca i repubblicani e dà l’assalto alla Georgia

New York – Joe Biden riesce a spaccare il partito repubblicano. Per la prima volta a un mese e mezzo dal voto, il presidente-eletto incassa il riconoscimento del secondo leader della destra dopo Donald Trump. È Mitch McConnell, il capogruppo al Senato che comanda la maggioranza in quel ramo del Congresso, a fare il grande gesto: “Il collegio elettorale ha parlato”.

McConnell, che fino a ieri era rimasto allineato a Trump e non si era dissociato dalle sue battaglie per invalidare il voto, ha deciso di voltare pagina. Dopo che i 50 Stati Usa hanno certificato ufficialmente i risultati del collegio elettorale, come vuole la Costituzione, per McConnell la partita ormai è chiusa.

Il leader dei senatori repubblicani ha diffidato i suoi compagni di partito dall’inseguire altri diversivi velleitari, come una petizione del Congresso contro il collegio elettorale. Con una curiosa coincidenza, il gesto di McConnell ha coinciso nella stessa giornata di ieri con quello di Vladimir Putin: anche il leader russo si è deciso a riconoscere in Biden il prossimo presidente Usa.



La svolta del collegio elettorale è stata salutata dal presidente-eletto con un discorso dai toni nuovi: ivi compresa una critica sferzante al suo predecessore. “In questa battaglia per l’anima dell’America – ha detto Biden – ha prevalso la democrazia: il popolo ha votato, la fede nelle nostre istituzioni ha tenuto… ora è il momento di voltare pagina, per unire, per guarire”. Il democratico ha definito “sconsiderato, irresponsabile” l’atteggiamento di Trump che continua a delegittimare un’elezione regolare.

L’armata Trump però sta perdendo i pezzi e lunedì sera è stata la volta del ministro della Giustizia, William Barr, ultimo di una lunga lista di “licenziati eccellenti”. Personaggio controverso, fu accusato dai democratici di aver fatto il possibile per proteggere il presidente all’epoca dell’impeachment. Ma di recente Barr ha dovuto temere soprattutto il “fuoco amico”.

È il suo presidente ad averlo attaccato nelle ultime settimane. Con due raffiche di accuse. Da un lato Trump se l’è presa con lui perché il Dipartimento di Giustizia non avrebbe indagato abbastanza sulle presunte frodi elettorali. Trump ha rincarato la dose accusando Barr di non aver dato abbastanza importanza – o pubblicità – ai guai con la giustizia di Hunter Biden, figlio del presidente-eletto, sul quale pende almeno un accertamento della procura del Delaware per presunti reati fiscali.



Biden ieri ha annunciato un’altra nomina-simbolo: ha designato Pete Buttigieg come ministro dei Trasporti, un incarico cruciale per ricostruire un settore devastato prima da decenni di tagli alle infrastrutture, poi dallo shock del lockdown. Buttigieg fu il più giovane tra gli sfidanti di Biden nella corsa alla nomination. Colpì per la sua competenza, per il posizionamento centrista, oltre che per essere il primo candidato sposato con uomo.

La ricostruzione delle infrastrutture americane potrebbe essere un terreno d’intesa bipartisan con almeno alcuni repubblicani. Il riconoscimento della vittoria di Biden da parte di McConnell, e la telefonata di congratulazioni del capogruppo al Senato, è il primo contatto di una lunga serie: al rapporto tra quei due sarà appesa una buona parte dell’agenda di governo. Anche se Biden non dispera di fare un “colpo” conquistando il 5 gennaio due seggi senatoriali per i democratici in Georgia, strappando così la maggioranza. Da ieri il presidente-eletto, nonostante un brutto raffreddore, è ripartito per una coda di campagna, in Georgia appunto.