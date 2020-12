il-pranzo-in-masseria-che-racconta-la-puglia

In Italia stare a tavola racconta chi siamo. Nel giro d’olio a crudo sulle verdure, nella fetta di pane che usiamo per fare la scarpetta, nel vino che versiamo ai nostri amici. In ogni gesto e piatto c’è scritto da che regione proveniamo oppure di quale ci siamo innamorati. E ogni regione per essere compresa fino in fondo necessita di un pranzo, fatto in casa. In Puglia il vero viaggio nella cultura lo fai in Masseria.

Masseria delle Sorelle Barnaba

Tra gli ulivi spettinati dell’alta Murgia, a pochi minuti da Bari, l’azienda agricola delle sorelle Barnaba mi ha accolto con cielo azzurro, il vento che arrivava dal mare e una selezione di oli da gustare. Con i bicchierini in mano mi sono immersa subito in quel profumo di erba e ho goduto di quel leggero pizzicorio in gola. Sono in realtà tre gli oli in catalogo, provenienti da 15 cultivar diverse, ma è la Coralina la mia madeleine, subito arriva quel ricordo di pane e pomodoro che mi riporta all’infanzia.



Le sorelle Barnaba sanno che non c’è modo migliore per scoprire un luogo che toccare con le proprie mani la terra e quello che la terra stessa produce. Ecco perché in masseria con loro potete provare a raccogliere le olive, lavorare al frantoio oppure con un bel chilogrammo di farina sul tavolo provare a preparare la pasta, come ho fatto io, con la guida inflessibile delle massaie. E via a girare sul coltello le orecchiete, i cavatelli e gli strascinati!

Il ristorante agricolo

Seduti a tavolta nel ristorante “A passo d’olio” entri in una dimensione famigliare che ti sembra domenica e ti sembra di poter vedere apparire la nonna dalla porta. Invece è il sorriso delle cameriere a fare capolino, insieme al profumo della cucina.



La parola “antipasto” non rende onore alle portate che per prima vengono accompagnate sul tavolo. Ognuna racconta di un pezzo di orto, di un produttore, vicino di casa, di una tradizione contadina: chi può resistere davanti al puré di fave e cicoria o alle polpette di pane al sugo?



L’elenco è infinito: parmigiana di melanzane, fagiolini cacio e pomodorini, le braciole al sugo, i salumi di Martinafranca, i formaggi e le focacce della vicina Masseria Lisi.



Per concludere – ma solo perché lo spazio per il secondo è impossibile da trovare – un piatto delle orecchiette fatte con le mie mani al sugo o alle cime di rapa. E così che capisci un po’ di più la Puglia, in tutta la sua semplice incredibile genuina ricchezza.

Foto di Sofie Delauw