i-punti-fidaty-per-chi-non-ha-da-mangiare:-la-spesa-solidale-lanciata-dal-parroco-di-baranzate

Chi vive in via Gorizia, a Baranzate, nella periferia nord di Milano, ha bisogno di tutto: di cibo, di medicine, di lavoro, di alloggio, di cura e di istruzione. Da quando è iniziata la pandemia, don Paolo Steffano, il parroco di San Arialdo e i volontari dell’associazione La Rotonda fanno avanti e indietro dai supermercati e dalle aziende per recuperare alimenti e prodotti da donare alle famiglie del quartiere. Quando distribuiscono la spesa, insieme a uova, latte, carne e pannolini, donano anche una carezza e una parola di conforto: “Sono dotazioni indispensabili e obbligatorie dell’esistenza”, sottolinea il don. “E’ evidente che ora ci sia un’emergenza alimentare a cui è necessario dare risposte tempestive. Ma non dobbiamo dimenticare che c’è anche tanta sofferenza e solitudine”. Questo è il comune dell’hinterland milanese con la più alta concentrazione di migranti residenti (4.500 circa, il 37,1% della popolazione). “Molti di quelli che vivono qui credono che la povertà sia una tara genetica, un’eredità che passa sottopelle. Ma io vorrei che sapessero che non è così”, aggiunge il parroco.

Da dieci anni Don Paolo e i progetti de La Rotonda creano occasioni di incontro, scambio, arricchimento, aiuto e sostegno. Cattolici, ortodossi, islamici, italiani, asiatici, sudamericani, nordafricani: tutti insieme. O quasi. Ma il parroco, da sacerdote di strada quale è, sa che la pandemia è un clima propizio per trappole difensive, per chiudersi nelle proprie abitazioni, tra muri di paura, egoismo, rabbia. Allora, da qualche settimana, per tenere viva la rete di solidarietà, e al contempo aiutare i più bisognosi, si è inventato una brillante iniziativa: anziché chiedere soldi, ha proposto a fedeli e amici di donare i propri punti Fidaty di Esselunga. “Un gesto che tiene lontano la vanità di dire io-ricco aiuto te-povero e ricorda che anche lo sconosciuto, lo straniero, fa parte della nostra comunità”, spiega. In meno di venti giorni la parrocchia ha raccolto quasi 460mila punti che equivalgono a circa 4mila euro, da convertire in buoni spesa da 25 e 50 euro che daranno sollievo a 150 famiglie. (Chiunque può regalare i punti Fidaty: basta indicare la tessera di don Paolo Felice Steffano, la 0400151380929, in negozio, oppure dall’app di Esselunga, alla sezione Fidaty/fai una donazione).

Non ci si stupisca di questi risultati. Da dieci anni, quello che succede a Baranzate è straordinario. Anche perché don Paolo e La Rotonda hanno saputo attrarre enti, fondazioni e associazioni di grosso calibro con cui collaborare. E infatti, nei prossimi mesi, in questo piccolo comune, che sorge vicino a MIND-Milano Innovation District, e che ospita già l’International School di Milano, sorgerà anche “InOltre”: uno spazio di 1500 mq coperti (e 760 scoperti) acquisti da La Rotonda attraverso la donazione di Diana Bracco, che accoglierà tutte le iniziative dell’associazione: la Sartoria “Fiori all’Occhiello” in cui lavorano già donne migranti, il doposcuola per i bambini, le scuole di italiano per stranieri e un emporio della solidarietà, dove le famiglie potranno acquistare cibo e vestiti con il sistema a punti. Il capannone, i cui lavori di ristrutturazione sono in corso, dall’inizio della pandemia funge già da Hub di distribuzione degli alimenti e dei beni di prima necessità da cui si approvvigionano quotidianamente anche le Caritas e le onlus che aiutano chi risiede anche in altri comuni.

Oggi, per molti, Baranzate rappresenta questo: un’occasione extra-ordinaria per chi vuole riscattarsi dalla povertà e (ri)dare dignità alla propria vita. Ma non è una storia nuova. Molti degli adulti che vivono in via Gorizia sono stati a loro volta migranti, avendo lasciato il sud Italia negli anni Sessanta, attratti dall’idea che proprio nello spazio che oggi ospita la Rotonda sorgesse uno degli stabilimenti italiani della statunitense General Electric, destinato alla produzione delle prime radio per uso domestico e delle prime televisioni a colori. Una parte della capacità di accogliere “il forestiero”, forse, è nata in quegli anni.