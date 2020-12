google-down,-di-nuovo-problemi-tecnici-per-la-casella-di-posta-elettronica-gmail

Ancora problemi per Google. Questa volta ad andare in tilt è il sistema di posta elettronica GMail, mentre non è stato riscontrato alcun problema per i servizi come Youtube o GoogleMaps. Oltre 15mila utenti, soprattutto in Nord America e Gran Bretagna, hanno segnalato problemi alla posta elettronica, come conferma la società.

Già ieri era stato segnalato un malfunzionamento che aveva interessato i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com aveva mostrato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail e anche la videochat di Google Meet, che ospita le lezioni di milioni di studenti attualmente in didattica a distanza in tutta Europa. Problemi erano stati riscontrati anche con Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia.