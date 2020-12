Spread the love











Scambio diretto per messaggio tra Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli. La risposta via Instagram. È la stessa Ariadna Romero a svelare via social a tutti i followers che Elisabetta Gregoraci le ha mandato un messaggio in privato. Ha deciso di rivelarlo tramite una Instagram Story, nella quale ringrazia la donna […]

L’articolo GF Vip, la Ex di Petrelli dichiara: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci” proviene da Leggilo.org.

