fondi-ue,-sala:-il-sud-sappia-usarli.

Spread the love

Un frame tratto dal video sul profilo Twitter del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 20 Ottobre 2020. TWITTER

“Non ho nulla in contrario che vengano date più risorse al Mezzogiorno, ma è imprescindibile che ci sia preventivamente una dimostrazione del fatto che poi ci sono strutture atte al buon uso di queste risorse”.

Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al dibattito online promosso dal Partito Democratico dal titolo ‘Le risorse per lo sviluppo e la coesione dell’Italia. La nuova programmazione europea 2021-2027’.

“Dico questo perché dobbiamo stare attenti a una cosa: se abbiamo strutture, e penso per esempio alle strutture tecniche dei Ministeri, a cui per anni abbiamo detto che la regola era risparmiare e tagliare, è chiaro che abbiamo avuto un depauperamento di professionalità – ha aggiunto -. Fare delle gare pubbliche, significa saperle fare e gestirle, sapere che non c’è gara senza ricorsi, e seguire i lavori”. La nuova stagione dei fondi Ue secondo Sala “deve essere di visione politica, ma anche di rapido riadattamento delle strutture”, ha concluso. (ANSA).