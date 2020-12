filippo-nardi,-20-anni-dopo-torna-al-grande-fratello-e-dice-frasi-vergognose-a-maria-teresa-ruta:-“quanto-mi-pagate-se-la-tea-ba**o?”

Il ritorno di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip, vent’anni dopo la sua prima volta, fa discutere. Ve lo ricordate? Era quello che “sbroccò” in confessionale perché erano finite le sigarette. Stavolta il “conte” si è lasciato andare ad alcune frasi considerate offensive nei confronti di un’altra concorrente, Maria Teresa Ruta: il web chiede a gran voce la squalifica. Se in un primo momento Nardi e la Ruta si sono scontrati per le condizioni igieniche della casa (lui sosteneva che non fossero delle più idonee), la situazione si è aggravata quando è passato a definirla con termini tutt’altro che lusinghieri.

Nardi ha definito la conduttrice con questi termini: “Maria Teresa è borderline, io non sono un medico ma la vedo così. Ha delle psicosi a momenti. Provo pena per lei, anzi tenerezza. Provo tenerezza per i suoi figli. Non riesco nemmeno a guardarla, mi viene da vomitare”. E poi, ancora: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, metterei solo la punta”. Queste parole non sono piaciute ai telespettatori del reality che vedono in Maria Teresa un personaggio sempre pronto a tendere una mano a chi ne ha più bisogno.

Ma le frasi infelici di Nardi non sono certo finite qui. Qualche giorno fa, mentre la Ruta (sempre lei) dormiva sul letto, sottovoce il concorrente si è lasciato andare a un’infelice provocazione: “Quando mi pagate se tea-baggo la Ruta? (…) Io andrei sul tea-bagging però bisogna farlo in due o in tre almeno. Basta appoggiarli sulla fronte”. Ma cos’è il tea-bugging? Si tratta di una pratica sessuale che viene così chiamata in slang. Una volta ascoltate le parole del concorrente, gli altri inquilini della Casa hanno reagito senza troppa approvazione: Stefania Orlando l’ha guardato con un’aria esterrefatta, Andrea Zelletta l’ha frenato (“Ci eliminano, sei scemo?”), Adua Del Vesco gli ha consigliato di tacere. Ora i telespettatori invocano a gran voce la sua squalifica, avverrà?