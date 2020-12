Fielmann apre nuovo store in Corso Buenos Aires, inaugurazione giovedì 17.

Spread the love

A un anno dalla prima apertura milanese, Fielmann, retailer sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, inaugura il 17 dicembre il suo secondo store a Milano, in corso Buenos Aires 26.

Un negozio moderno di 360 mq con oltre 1.500 montature di design e grandi marchi internazionali.

Il nuovo store Fielmann, undicesimo in Lombardia, nasce all’interno di una palazzina in stile decò degli anni ’30, tornata al suo originario splendore grazie a un intervento di riqualificazione architettonica totale.

Realizzato in un’ottica di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale, il progetto è stato certificato con un Epgl massimo inferiore al 20% rispetto a quello stabilito da Regione Lombardia.

Il layout del 33esimo store italiano Fielmann si rinnova completamente, per rendere la customer experience più coinvolgente.

Gli spazi dello store, che si snodano su due livelli, ospitano occhiali esposti su preziosi ripiani illuminati, che combinano il rigore teutonico alla vitalità milanese.

Il concept è studiato per dare risalto alla vasta gamma Fielmann e per valorizzare le montature più iconiche.

Tra queste, collezioneMILANO+, una capsule collection composta da occhiali bio based e accessori creati con materie prime riciclate.

I nuovi modelli sono 100% Made in Italy e sviluppati da Fielmann con il suo designer italiano Marco Collavo, in esclusiva per gli store milanesi.

Per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, Fielmann presenta anche la nuova collezione dedicata ai più piccoli e ispirata alla pecorella con gli occhiali protagonista del libro Benni Begliocchiali e la posta del bosco edito da Fielmann.

Lo store Fielmann, oltre ad ospitare sale per l’esame della vista all’avanguardia e tavoli dal design essenziale per la consulenza, offre ai clienti un’area relax e un prezioso giardino d’inverno.

Uno spazio pensato per far sentire i clienti a casa e godere della vista del terrazzo aperto al pubblico. La zona outdoor, arricchita da una varietà di piante e siepi rigogliose, è emblema dell’impegno green dell’azienda.

Fielmann, che pianta un albero per ogni collaboratore ogni anno (ad oggi sono oltre 1,6



milioni), ha donato al parco di via Morgagni 20 platani (Platanus acerifolia). «Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre», spiega Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Gli alberi si andranno ad aggiungere ai conteggi di ForestaMi, l’iniziativa del Comune di Milano



che ha l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 sul territorio della Città metropolitana di Milano. «Questo intervento è solo il primo passo di un cammino di impegno e responsabilità sociale che Fielmann si impegna a percorrere in città», dichiara Nicola Farise, Store manager del nuovo punto vendita di Corso Buenos Aires. «Fielmann ogni anno sostiene le istituzioni locali nei progetti cittadini.

Per questo anche a Milano vogliamo dare il nostro contributo e siamo aperti a nuove proposte di sponsorizzazione e partnership», conclude Farise.

L’idea di sviluppare un concept sinergico e sostenibile attorno all’inaugurazione del nuovo store ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico verso tematiche sociali cruciali, oltre che avere l’obiettivo di generare valore e supportare attività e indotto locali. In occasione del Natale e come ulteriore omaggio alla città, Fielmann ha deciso di contribuire anche alla sponsorizzazione delle luminarie di corso Vercelli, dove è presente il primo store Fielmann milanese, aperto lo scorso dicembre.

Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Copre ogni fase della catena del valore ed elimina gli intermediari garantendo il miglior prezzo ai suoi clienti. Gli ottici Fielmann si riconoscono nei clienti, li assistono come vorrebbero essere assistiti, riconoscendosi in loro, seguendo la nostra filosofia “Il cliente sei tu”.

Con oltre 25 milioni di clienti in Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico,



offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design con lenti graduate di alta qualità incluse a partire da 35€.

Nel nuovo store di Milano saranno disponibili tutti i servizi Fielmann, tra cui la consulenza personalizzata e l’esame gratuito della vista, nel rispetto degli standard igienici Fielmann: per questo motivo l’azienda dà la possibilità ai propri clienti di accedere al servizio di prenotazione degli appuntamenti, per telefono, direttamente in store o online all’indirizzo https://www.fielmann.it/it/servizi/prenota-unappuntamento/.

Il servizio di prenotazione anticipata sarà disponibile già prima dell’apertura con una piccola sorpresa per i clienti che confermeranno l’appuntamento.

«Come azienda di famiglia ci sentiamo responsabili verso i nostri collaboratori e clienti. Grazie ad un’applicazione coerente dei nostri standard di igiene, Fielmann è in grado di salvaguardare la loro salute senza interrompere il servizio, pensando soprattutto alle categorie che svolgono attività essenziali per la comunità. Nonostante le ampie restrizioni dovute alla pandemia, grazie all’eccezionale performance dei nostri collaboratori, l’azienda ha deciso di continuare a investire sul territorio italiano e sul suo indotto, aprendo nuovi store e offrendo nuovi posti di lavoro», conclude Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Con l’apertura dello store di corso Buenos Aires, infatti, l’azienda leader del mercato europeo, continua l’espansione nel nord Italia, aumentando il numero di collaboratori



assunti. Nello specifico, lo store milanese impiegherà 7 collaboratori tutti ottici specializzati.

Fielmann: i tuoi vantaggi.

All’avanguardia da sempre Fielmann ha introdotto una serie di servizi vantaggiosi, diventati un riferimento nel mondo dell’ottica.

Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.

Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito.

Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto.

3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica d’uso secondo la norma DIN EN ISO 12870.

Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li cambia oppure te li rimborsa.

In qualsiasi momento!

Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno intero. *

Servizio Clienti Fielmann: la tua soddisfazione nasce dal nostro impegno! Prendiamo sempre in considerazione qualsiasi commento e accoglieremo i tuoi suggerimenti. Non esitare a contattarci al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail



all’indirizzo servizio-clienti@fielmann.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.