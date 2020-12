enel-lancia-#enelincircolo.

Milano città smart sempre più attenta ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare. E’ la visione di Enel, che con il progetto #EnelInCircolo racconta i valori che guidano la sua strategia.

Promuovere l’energia da fonti rinnovabili, estendere la vita utile degli oggetti, creare piattaforme di condivisione, riuso e rigenerazione, ripensare i prodotti come servizi. Enel Energia dimostra come l’economia circolare rappresenti un modello di business concreto e realmente percorribile che, oltre ad avere effetti sulla tutela dell’ambiente, produce vantaggi per tutti in termini di competitività, innovazione e occupazione.

“Milano è la città che guarda al futuro puntando su sostenibilità e circolarità: Enel Energia sposa questi valori e li fa suoi nelle attività di tutti i giorni – dichiara Nicola Lanzetta, Responsabile Enel Mercato Italia. “L’applicazione dei principi dell’economia circolare legati al valore del riuso e della condivisione non sono più concetti astratti, ma soluzioni concrete in grado di migliorare la vita quotidiana di tutti noi: con #EnelInCircolo, a Milano, vogliamo mostrare come vivere in modo green e sostenibile sia, non solo possibile, ma l’unico modo per vivere nelle città del futuro. Mostreremo come piccoli gesti quotidiani diventano fondamentali per migliorare la vita di tutti i giorni. Siamo, inoltre, davvero entusiasti di offrire il nostro contributo, recuperando i Giardini di Via Dezza e ringraziamo il Comune per questa bella opportunità che siamo certi i milanesi apprezzeranno”

#EnelInCircolo si sviluppa in una serie di progetti che vedranno la luce dalla fine del 2020 e si svilupperanno lungo il 2021. Si parte con “Illumina”, il 18 dicembre, e l’accensione delle maxi installazioni luminose dedicate a madre natura presso il BAM, in Gae Aulenti, simbolo della città di Milano che guarda, con energia e coraggio, ad un futuro più green e sostenibile. La luce di Enel Energia racconta l’invasione della natura e di animali che si riappropriano degli spazi urbani, per puntare l’attenzione sul riscaldamento globale comunicando, attraverso un’installazione inaspettata e decontestualizzata, un messaggio mai più attuale.

Si prosegue con la riqualificazione dei Giardini di via Dezza. Il recupero dell’area avverrà attraverso interventi che renderanno il parco più accogliente ed inclusivo: il rifacimento dell’area verde e dei campi presenti di calcio e basket, il posizionamento di giochi inclusivi per bambini, e la manutenzione di tutte le aree verdi dei giardini.

“Ringraziamo Enel per aver scelto di investire nella rigenerazione di un’area verde di socializzazione davvero importante della città- dichiara l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco Maran – I giardini di via Dezza meritano un restyling di qualità. Questo intervento sarà sicuramente molto apprezzato da tutti i cittadini del quartiere, grandi e piccoli, anche in vista dell’apertura della fermata della nuova metropolitana M4”.

Enel Energia inoltre installerà nei prossimi mesi un temporary store in città: un pop-up store dal design innovativo, che permetterà ai milanesi di scoprire il mondo Enel e come piccoli gesti quotidiani possano rendere il mondo più sostenibile.

Il temporary store sarà, insieme a tutti i negozi SPAZIO ENEL presenti in città, il fulcro della filosofia #EnelInCircolo per favorire e diffondere la cultura dell’economia circolare e dimostrare come possa essere un modello di business concreto che produce vantaggi per tutti.