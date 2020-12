elisa-visari,-nuova-fiamma-di-andrea-damante,-interagisce-sui-social-con-giulia-de-lellis,-ma-poi-ci-ripensa

Spread the love

Elisa Visari è la nuova fiamma di Andrea Damante.

I due hanno di recente ufficializzato la loro storia con un viaggio in quel di Dubai, località in cui, fatalità, soggiornava negli stessi giorni anche Giulia De Lellis, anch’ella col suo nuovo fidanzato Carlo Beretta.

Entrambe le coppie si sono trovate a condividere le medesime coordinate geografiche per motivi di lavoro, anche se non sono mancati momenti di relax e intrusioni in spiagge paradisiache.

Tornati in Italia, i quattro hanno ripreso la loro quotidianità e, nelle scorse ore, molti utenti del web, tra cui Deianira Marzano, hanno notato una cosa strana nel profilo di Giulia De Lellis.

L’influencer, com’è noto, sta per debuttare nel mondo del cinema e ha deciso di condividere con i fan alcuni scatti immortalati sul set. A queste foto pubblicate su Instagram ha messo un like proprio Elisa Visari.

Il cuoricino lasciato ad impronta sulle foto di Giulia non è passato inosservato e ha insospettito i fan, specialmente per quello che è successo dopo, perchè Elisa, probabilmente accortasi che i web ne stava parlando, ha rimosso il like al post di Giulia De Lellis, sconcertando ulteriormente i followers dell’influencer.

Che Elisa Visari abbia messo il like alla De Lellis per errore o che, invece, abbia voluto mandarle un messaggio subliminale?