Elena Sofia Ricci cambia le carte in tavola: si è fatta suora

Elena Sofia Ricci, è una delle migliori attrici italiane. Si è distinta nel cinema e nella fiction italiana vestendo i panni di diverse donne

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri è una tra le migliori attrici italiane e nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. Figlia dello storico Paolo Barucchieri e della scenografa Elena Ricci Poccetto, Elena Sofia ha esordito giovanissima in teatro. Ha collezionato un successo dopo l’altro nel corso della sua brillante carriera.

Essendo un’attrice poliedrica l’abbiamo vista interpretare diversi ruoli di donne: da zia Luciana nel film Mine Vaganti di Ferzan Özpetek a Rita Levi Montalcini. Negli anni Novanta, è un’attrice già affermata e affianca attori del calibro di Alberto Sordi e Nino Manfredi nella pellicola In nome del popolo sovrano (1990) di Luigi Magni.

I Cesaroni, che le darà una rinnovata notorietà dal grande pubblico. Farà parte della serie per cinque stagioni dal 2006 fino al 2012.

Nel 2019 vince il David di Donatello per il ruolo di Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi, nel film Loro di Paolo Sorrentino. La pellicola narra le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo, attraverso la visione autoriale del regista premio Oscar per La grande bellezza.

Tutto quello che non sai su Elena Sofia Ricci

Elena è legata da una lunga amicizia al cantante Renato Zero, è stata interprete di due videoclip dello stesso.

Nel marzo 2016 Elena ha firmato la sua prima regia teatrale, Mammamiabella! con le musiche dal vivo del marito Stefano.

Ad inizio 2019 l’attrice ha raccontato di essere stata abusata a 12 anni da un amico di famiglia, al quale era stata affidata in una vacanza e di non averne mai parlato per preservare la madre dal rimorso di averla “consegnata” nelle mani del suo carnefice.

La trasformazione in Suor Angela

Elena Sofia Ricci, oggi è ricordata dal grande pubblico, nei panni di Suor Angela nella fiction Rai: “Che Dio ci aiuti”.

Suor Angela è una suora sui generis, scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento, focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani.

La fiction dagli ascolti miracolosi tornerà il 7 gennaio in prima serata su Rai 1. Non potete perderla!