coronavirus-a-milano,-ultimo-fine-settimana-di-shopping-di-natale:-ipotesi-blocchi-temporanei-in-galleria-e-corso-vittorio-emanuele

Potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, check-point in stazione Centrale e negli aeroporti e flussi regolamentati nelle zone dello shopping. In particolare in Galleria e, si valuta, anche in corso Vittorio Emanuele. Si conosceranno oggi nel dettaglio le misure da adottare per contenere i rischi di possibili assembramenti – ed eventuali contagi – negli ultimi giorni di spese natalizie in città. E in particolare per il prossimo weekend, l’ultimo prima delle feste. Il prefetto Renato Saccone ha convocato difatti per stamattina una seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che tratterà proprio la questione delle eventuali folle da contenere sia in città, dentro e fuori le vetrine dei negozi, ma anche il nodo delle concentrazioni nelle stazioni e negli scali di chi è pronto già da domani sera a lasciare la città.

Al vertice in prefettura parteciperanno le forze dell’ordine, il Comune e le varie categorie coinvolte per mettere a punto il piano di contenimento dei rischi legati allo shopping natalizio nell’ultimo weekend di grandi spese. Regole che serviranno, negli auspici, a evitare eccessive concentrazioni di persone anche alla luce dello scorso weekend, che è stato molto affollato. Domenica scorsa più volte in metropolitana è scattato lo “stop and go” dei tornelli, il meccanismo preventivo di chiusura che entra in gioco quando si raggiunge il tetto del 50 per cento di capienza.

Un piano di emergenza era già stato messo in atto durante il ponte dal 5 all’8 dicembre in Galleria, sull’asse da piazza Duomo a San Babila, quello da via Mercanti a via Dante, via Torino e in corso Buenos Aires: nelle parti della città, cioè, “che per il valore simbolico e l’attrattiva commerciale sono solite richiamare un gran numero di visitatori”, aveva scritto il questore Sergio Bracco nella sua ordinanza. E bisogna evitare che anche in questi giorni si riempiano di persone.

L’accesso alla Galleria era stato contingentato, con i vigili ai bordi dei quattro bracci pronti a bloccare l’afflusso in caso di eccessiva affluenza. Uno scenario che si è verificato domenica per oltre un’ora. Non si esclude che anche per l’ultimo weekend pre natalizio l’accesso al cuore della città possa essere regolamentato, e così eventualmente anche corso Vittorio Emanuele. Per le altre zone dello shopping, invece, c’è da capire le modalità di controllo. Per i commercianti “è giusto regolamentare i flussi nelle zone pedonali come la Galleria e corso Vittorio Emanuele ma siamo contrari a ulteriori transenne perché la gente si ferma e così si creano solo assembramenti”, dice il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri. Controlli anche negli scali e nelle stazioni per evitare le folle da esodo.