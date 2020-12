cancellava-le-contravvenzioni-agli-sponsor-del-figlio-pilota,-arrestato-ex-capo-della-stradale-di-seregno

L’ex comandante della polizia stradale di Seregno (Monza) Gabriele Fersini è stato arrestato dai colleghi del compartimento di Polizia giudiziaria della stradale di Milano con l’accusa di aver fatto sparire o ‘limatò sanzioni amministrative a carico di quattro imprenditori in cambio di sponsorizzazioni per le gare di Go Kart di suo figlio. Sia lui che i professionisti sono finiti agli attesti in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Monza.

Nell’ambito della medesima inchiesta, coordinata dai pm di Monza Salvatore Bellomo e Michela Versini, sono stati arrestati anche due poliziotti della stradale seregnese, reparto a oggi assorbito a Monza, e si trovano ora in carcere. Avrebbero procacciato a una avvocata del foro di Milano clienti intenzionati a proporre ricorso alle sanzioni contestate dalla stessa stradale per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Approfittando delle informazioni contenute nei database del ministero dell’Interno, avrebbero predisposto anche le relative impugnazioni, in cambio di una parte del saldo parcella che la legale riceveva in seguito.