Amici, Lorella Cuccarini: più forte dopo Matano

Al settimanale “Chi”, Lorella Cuccarini racconta la sua nuova vita ad “Amici”. Un regalo di Maria De Filippi che rilancia la più amata degli italiani dopo l’addio a “La vita in diretta” con Alberto Matano. Ora una nuova sfida da professionista e da madre…

Nello studio di Amici, Lorella Cuccarini non è solo una professoressa. “Ci metto la mia esperienza professionale e quella di madre. Quando mi trovo di fronte a questi ragazzi così giovani, con le loro fragilità, li guardo come dei figli. Allora non solo li redarguisco, ma cerco di motivarli. E anche di coccolarli”. Non può essere altrimenti.

Rispetto a lei, ‘alla più amata dagli italiani’, oggi i ragazzi “hanno un approccio diverso. Noi avevamo una grande fame e meno paura di sbagliare: oggi i giovani per non sbagliare non rischiano, ma il rischio fa parte della vita, dei nostri percorsi”. Il suo primo no Lorella Cuccarini lo ha ricevuto a 12 anni quando l’hanno esclusa dall’Accademia di danza. Ma non si è arresa e ha vinto lei. Lorella è l’opposto di Alessandra Celentano ma anche diversa da Veronica Peparini. Per questo Maria De Filippi l’ha chiamata, per dare equilibrio a questa squadra.

Leggi anche: La Vita in diretta: Lorella Cuccarini lascia e litiga con Matano?

“La chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi. Questo programma, come tutti i suoi programmi del resto, è come un figlio per lei. E per me la prospettiva di arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare… l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto… Ma questo è l’allineamento dei pianeti!”.

Matano è il passato, suo marito Silvio la vita

Una nuova vita per Lorella Cuccarini dopo il burrascoso addio a La vita in diretta con Alberto Matano.”Direi che quello è il passato. Però aggiungo che ‘La vita in diretta’ è una prova che ringrazio il cielo di avere affrontato: mi ha reso più forte e mi ha dato la misura di quello che so fare. Ho fatto servizio pubblico in un anno particolare. Psicologicamente è stato incredibile”.

Lorella a “Chi” ricorda e ringrazia Pippo Baudo di averla protetta, fatta crescere senza perdersi mai. E così sono passati 35 anni di carriera. E nonostante tutto “a me l’entusiasmo non è ancora passato.”

“Ho qualche ruga in più, ma l’entusiasmo dei miei 20 anni io me lo ricordo bene e so che oggi è uguale ad allora. E so che sono pronta a fare esperienze nuove. Sono veramente grata ogni giorno della mia vita, perché è tanto quello che ho avuto e che ho: citando Jovanotti, sono una ragazza fortunata perché mi hanno regalato un sogno”. Potrebbe interessarti: La Vita in Diretta, rivelazione di Matano alla Cuccarini

E in tutti questi anni non è cambiata nemmeno l’abitudine di suo marito Silvio Testi: “Da 29 anni tutte le mattine mi porta il caffè a letto. “Noi abbiamo una nostra grande magia. È bello svegliarsi ogni giorno accanto all’uomo con cui hai voglia di bere il caffè.”