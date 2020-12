amadeus:-giovanna-sostiene-le-mie-scelte-sempre

Spread the love

Il presentatore televisivo Amadeus tramite i social tiene a precisare come la sua Giovanna sostenga sempre le proprie scelte di vita.

amadeus (web source)

Amadeus si è rilevato vero protagonista negli ultimi anni in televisione per quanto riguarda i programmi più amati degli italiani. Insomma, un personaggio che ha saputo catalizzare l’attenzione su di sé in maniera sempre elegante e mai volgare.

Lo testimoniano gli attestati di stima che riceve quotidianamente dai vari colleghi. Passando da Mara Venier o Alberto Matano, o anche nel passato abbiamo potuto vedere Carlo Conti. Altro pezzo da novanta del mondo dello spettacolo italiano che spesso e volentieri ha elogiato per quanto fatto durante la sua carriera. Insomma, un momento per lui importante e soprattutto di spessore lavorativo oltre che umano.

Amadeus ed una carriera che continua a spiccare il volo

amadeus (instagram)

Amadeus nel corso degli anni è divenuto presentatore di spicco per le Reti nazionali. Soprattutto la Rai, la quale è la sua vera e propria casa. Ecco quindi che la possibilità di condurre Sanremo si è profilata per lui come l’occasione della vita oltre che un vero e proprio ‘premio alla carriera’.

Ora è pronto a concedere di conseguenza il bis. Così come accaduto nel passato a Carlo Conti o andando ancora indietro col tempo allo stesso Fabio Fazio in compagnia di Luciana Litizzetto. Insomma, si iscrive ad un club privé dal grande lustro per lui e per tutti i colleghi lavorativi.

Sanremo (ancora) nel destino del presentatore televisivo

Il rapporto tra Amadeus e la propria amata è tra quelli che un po’ tutti invidiano. Ecco quindi che vederli così in sintonia potrebbe far ‘arrabbiare‘ qualcuno. Tant’è che nell’ultimo post pubblicato sul popolare social network, Instagram, fa sapere come tra i due ci sia così tanta armonia che lei riesce a captare e comprendere ogni sua scelta.

Ciò è fondamentale anche in vista di Sanremo. Si avvicina la rassegna nazionale che risulta essere ascoltata anche al di fuori dei confini. Il presentatore sarà nuovamente chiamato a ‘dirigere‘ le cinque puntate e di conseguenza ecco che dovrà scegliere anche le diverse canzoni. Una situazione particolare e che lo riempie di responsabilità.