Al Bano invita Romina per Natale a Cellino ma lei risponde di no, a Detto fatto Jonathan spiega il perché

Detto Fatto è ricominciato e Bianca Guaccero, di nuovo al timone della trasmissione, al rientro, ha fatto un piccolo monologo e la tensione traspariva dal suo volto.

Bianca Guaccero era tesa e aveva anche uno sguardo preoccupato, forse pensando a come sarebbe stata l’accoglienza da parte del suo pubblico ma poi il programma è partito e piano piano si è sciolta ed è ritornata ad essere la conduttrice di sempre.

La Guaccero ha detto che insieme alla sua squadra si impegnerà a dare un prodotto finale migliore del solito e gli ascolti, ancora una volta , certamente , la premieranno.

Jonathan Kashanian durante la Superclassifica ha spiegato perché Romina Power ha rifiutato l’invito di Albano

Anche Jonathan Kashanian è tornato al suo posto e ha ripreso a curare l’angolo della superclassifica e ieri 15 dicembre ha parlato di una ex coppia di cui l’Italia intera è ancora innamorata e che sogna di rivedere di nuovo insieme, Albano e Romina Power.

Jonathan Kashanian ha rivelato che Albano ha invitato Romina a trascorrere il Natale a Cellino San Marco ma quest’ultima “… ha rifiutato di festeggiare il Natale con loro a Cellino San Marco” .

Ma poi, Jonathan ha anche aggiunto che questo non è il primo rifiuto di Romina ad Albano, infatti “ … non festeggiano insieme da anni, anche nel 2018 e 2019 non era presente”.

Il motivo, per quest’anno, dipende dalla volontà da parte di Romina Power di rispettare le regole anticovid, infatti Jonathan ha detto che “il rifiuto sarebbe dovuto a motivi di sicurezza, non sarebbe il caso in piena pandemia festeggiare tra non congiunti”.

Bianca Guaccero invita Loredana Lecciso in trasmissione

Bianca Guaccero ha poi invitato Loredana Lecciso in trasmissione da lei e ha detto, tramite le telecamere: “Facciamo una lunga chiacchierata a Tu per Tutorial, vieni quando vuoi”.

Loredana Lecciso, in questi giorni ha rilasciato una intervista al giornale Grand Hotel, in occasione della quale ha detto: “Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale. Lo so che è anacronistico dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni… la famiglia tradizionale non ha prezzo”.

