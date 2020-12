Un parco giochi ma per i nonni, a Varese il giardino dello svago dedicato alla terza età

Un’area dedicata agli anziani, con giochi ideati per favorire l’esercizio fisico e mentale, dalla maxi scacchiera su cui sfidare amici e nipoti ai pannelli per l’allenamento della memoria: è il Parco dei Nonni nato all’interno dei Giardini Estensi di Varese grazie alla sinergia tra pubblico e privato e in particolare tra il Comune e l’agenzia per il lavoro Family Care, promotrice dell’iniziativa.

Si tratta di un “healing garden”, ovvero uno spazio verde che punta a favorire il benessere psico-fisico di chi lo frequenta: a disposizione dei cittadini della terza e della quarta età ci sono una struttura ginnica studiata per stimolare l’equilibrio e la percezione spaziale, la mobilità delle mani e delle braccia e la postura del bacino e per fare stretching, un pannello che propone due rivisitazioni del gioco del tris e una postazione per l’allenamento della mobilità articolare dei polsi.

Ma anche maxi ruote per esercitare la muscolatura degli arti superiori, pedaliere in grado di simulare la cyclette e pedane basculanti per l’elasticità delle caviglie. Senza dimenticare uno spazio che consente di tornare con la memoria ai tempi dell’infanzia grazie a giochi di una volta come la “campana”. Un progetto che contribuisce a rendere la Città Giardino “sempre più inclusiva e aperta a tutti – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – Donare alla città uno spazio dedicato alla terza età è un passo importante e sono molto orgoglioso che Varese sia riuscito a realizzarlo”.

Data l’emergenza sanitaria ancora in corso, non è consigliabile per gli anziani uscire e incontrarsi al parco, ma “siamo contenti di aver consegnato loro un dono di cui speriamo si possa godere appieno durante la prossima primavera”, sottolinea Rosario Rasizza, amministratore delegato di Family Care. Anche Papa Francesco ha espresso il suo apprezzamento per il Parco dei Nonni, inviando un messaggio in cui si dichiara compiaciuto “per la provvida manifestazione ed auspica che essa costituisca un forte momento di riflessione sull’inestimabile valore della vita, dal primo istante fino al suo compimento”.