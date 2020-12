Triennale Upside Down, appuntamento con Hans Ulrich Obrist martedì 15 su Instagram.

Il nuovo appuntamento del format Enzo Mari is Enzo Mari vede Hans Ulrich Obrist, direttore artistico delle Serpentine Galleries a Londra e curatore della mostra di Enzo Mari in Triennale, in dialogo con Adelita Husni-Bey, una delle artiste che ha realizzato un’opera omaggio a Enzo Mari nell’ambito della retrospettiva. Nel corso della conversazione si parlerà del lavoro di Adelita Husni-Bey, del suo progetto per la mostra e dei temi della autoprogettazione e della pedagogia in Mari.

Prendendo spunto da Il gioco delle favole di Mari e dalla tradizione pedagogica anarco-collettivista che vede i bambini produttori delle proprie pubblicazioni, Adelita Husni-Bey ha ideato per Triennale un laboratorio che, quando la mostra sarà nuovamente aperta al pubblico, guiderà i partecipanti, di età compresa tra i sette e i dodici anni, nella realizzazione di una versione ingrandita delle “quinte” ideate da Mari e di una collana di libri per bambini. I risultati del laboratorio rimarranno in esposizione nello Spazio Education di Triennale.

Triennale Milano, nell’ambito di Triennale Upside Down, prosegue nella produzione di contenuti speciali online sui suoi canali social con approfondimenti dedicati alle mostre, al Museo del Design Italiano e alle attività di Triennale Milano Teatro.

Il format Enzo Mari is Enzo Mari ogni martedì ospita curatori, progettisti, artisti e designer i cui contributi sono pubblicati nel catalogo della mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli, attualmente chiusa al pubblico nel rispetto delle direttive governative.

Gli appuntamenti di Enzo Mari is Enzo Mari sono trasmessi in diretta sul canale Instagram di Triennale tutti i martedì.

