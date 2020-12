tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-15-dicembre:-la-delusione-di-michael

Anticipazioni della puntata del 15 dicembre di Tempesta d’Amore: Bela vuole vincere la gara contro Paul a tutti i costi. Michael vuole organizzare una sorpresa a Natascha ma André gli “ruba” l’idea

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4, tutti i giorni, dalle 19.40. La trama dell’episodio di oggi: Bela ha un solo chiodo fisso, vincere la competizione per far colpo sulla sua fidanzata e per questo è disposto a tutto, anche migliorare il proprio aspetto ricorrendo a delle medicine. Michael vuole stupire Natascha e, quindi, ha intenzione di organizzare una cena marocchina, chiede aiuto a André che, invece, “ruba” l’idea per far colpo su Linda.

Bela pronto per la gara contro Paul

Bela ha un chiodo fisso: sorprendere e far colpo su Lucy e, quindi, non fa altro che pensare alla competizione alla quale parteciperà con la sua amata. Vuole apparire impeccabile, con un fisico atletico e perfetto: si sta preparando per l’evento e desidera che, quando questo si svolgerà, tutti parlino di lui. Per arrivare a questo è disposto a tutto anche a prendere dei farmaci che potrebbero essere pericolosi per la sua salute. E quando iI Konopka si rende conto che Bela sta prendendo dei farmaci per bloccare l’appetito, rimane interdetto e teme che il suo amico possa stare male, quindi lo affronta e gli chiede di sospendere subito l’assunzione di tali farmaci.

Michael deluso dal colpo basso di André

Micheal ha letto un racconto d’amore e, quindi, intrigato da quelle pagine vorrebbe organizzare una perfetta cena marocchina per la sua Natascha, e sorprenderla, quando lei ritornerà in città da Amburgo. Per questo, chiede consiglio ad André. Lo chef, però, in quel momento si trova ad aver litigato con Linda e, quindi, per impressionare positivamente la sua donna, ruba l’idea al dottore, proponendo il progetto alla sua amata. Michael ci resterà malissimo