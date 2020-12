Stipendi più bassi alle donne e discriminazioni: ex direttrice accusa Pinterest di sessismo

La società americana Pinterest, accusata dalla sua ex direttrice del marketing di discriminazione sessista, ha accettato di pagarle 20 milioni di dollari e di versare altri 2,5 milioni di dollari alle associazioni che difendono le donne e le minoranze nelle società tecnologiche. Francoise Brougher ritirerà quindi la sua denuncia, hanno detto le due parti in un messaggio congiunto inviato all’AFP.

“Pinterest riconosce l’importanza di promuovere un ambiente di lavoro che sia diversificato, equo e inclusivo e continuerà a migliorare la propria cultura”, si legge nella nota. Secondo i termini dell’accordo, tuttavia, la piattaforma fotografica non riconosce ufficialmente la propria responsabilità.

“Continuerò a sostenere l’equità nelle società, in particolare per la maggiore presenza di donne nel management”, ha detto Francoise Brougher su Twitter. In un lungo messaggio sul sito di Medium pubblicato quando ha presentato la sua denuncia ad agosto, aveva criticato il gruppo per averla pagata meno dei suoi colleghi maschi e per averla esclusa da decisioni importanti. Ha anche accusato il gruppo, che l’aveva assunta nel marzo 2018, di averla licenziata nell’aprile 2020 mentre iniziava a esprimere le sue denunce contro “la discriminazione strisciante”, “un ambiente di lavoro ostile” e “misoginia diffusa”.

“Sebbene il 70% degli utenti di Pinterest siano donne, l’attività è gestita da uomini con poca partecipazione da parte delle donne leader”, aveva affermato Brougher nel suo post. “I leader di Pinterest, anche al livello più alto, sono emarginati, esclusi e messi a tacere”, aveva aggiunto. Lanciata nel 2010, la piattaforma dichiara più di 440 milioni di utenti mensili.