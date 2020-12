Spread the love











Stash, il leader dei The Kolors, lo scorso 3 dicembre è diventato papà: sui social arriva a distanza di giorni dalla nascita la prima foto della figlia che commuove tutto il web. Fiocco rosa per il leader dei The Kolors che è diventato papà il 3 dicembre. La tanto attesa foto della figlia neonata è […]

L’articolo Stash dei The Kolors, pubblica la prima foto sui social della figlia appena nata proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...