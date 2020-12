Saipem, società e imputati assolti definitivamente: la Cassazione respinge il ricorso della procura generale

La corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale di Milano con cui si chiedeva di annullare l’assoluzione disposta in secondo grado nei confronti Saipem Spa e i suoi dirigenti di allora, Pierfranco Tali, Pietro Varone e Alessandro Bernini. Assoluzione che ora diventa definitiva. Gli imputati in tutto erano sette. La vicenda riguarda la presunta tangente, per 7 contratti assegnati a Saipem e affidati dall’ente algerino Sonatrach, in cambio, secondo l’accusa, di 197 milioni di dollari versati tra il 2007 e il 2010 a persone che gravitavano nell’entourage dell’allora ministro dell’Energia Chekib Khelil.

Il ricorso respinto dalla Cassazione risale allo scorso 12 giugno. La procura generale chiedeva alla Corte di annullare il verdetto con cui la seconda Corte d’appello il 15 gennaio di quest’anno aveva assolto – in base all’articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale ossia l’insufficienza o la contraddittorietà delle prove – Pietro Tali e Pietro Varone, rispettivamente ex presidente e amministratore delegato della partecipata di Eni ed ex direttore operativo nel Paese africano, e l’ex direttore finanziario, sempre di Saipem, Alessandro Bernini. I primi due erano stati condannati dal Tribunale a 4 anni e 9 mesi e il terzo a 4 anni e un mese.

Il sostituto pg Massimo Gaballo aveva chiesto, inoltre, di annullare la sentenza con cui i giudici, presieduti da Giuseppe Ondei, avevano cancellato non solo la sanzione pecuniaria di 400 mila euro disposta per Saipem e i 5 anni e 5 mesi per Farid Bedjaoui, segretario del ministro e ritenuto, secondo l’accusa, mediatore della mega ‘stecca’, ma anche i 4 anni e un mese inflitti sia al suo uomo di fiducia Samyr Ouraied sia Omar Habour, ritenuto il presunto riciclatore. A giugno era stato chiesto anche di annullare la revoca delle confische di 197 milioni di dollari, importo ritenuto l’equivalente del prezzo del reato, a Saipem e di 165 milioni a Bedjaoui.

Con il rigetto del ricorso quindi, sono diventate definitive le assoluzioni per tutti e sette gli imputati. La suprema corte però ha altresì respinto i ricorsi di Berinini e Varone che, come si legge nel dispositivo sono stati condannati al “pagamento delle spese processuali”. Lo scorso giugno la Procura generale non aveva impugnato l’assoluzione, oramai passata in giudicato, incassata in primo e in secondo grado da Eni, dal suo ex numero uno e ora presidente del Milan Paolo Scaroni e dall’ex responsabile per il Nord Africa Antonio Vella, già prosciolti dal gup nel 2015.