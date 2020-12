russia,-navalnyj:-“conosco-i-nomi-di-chi-ha-cercato-di-uccidermi”

“So chi voleva uccidermi. So dove vivono. Dove lavorano. Conosco i loro veri nomi e quelli di copertura. Ho le loro fotografie”. Inizia così l’invettiva che l’oppositore russo Aleksej Navalnij ha pubblicato sul suo blog e su YouTube commentando gli esiti dell’inchiesta sul suo avvelenamento nell’agosto scorso reaAleksej Navalnyjlizzata da Bellingcat e The Insider.ru in collaborazione con Cnn e Der Spiegel.

L’inchiesta rivela che tre agenti dei servizi segreti russi (Fsb), specializzati in sostanze chimiche, erano arrivati a Tomsk proprio il giorno prima che Navalnyj fosse avvelenato proprio in questa stessa città con l’agente nervino Novichok. “Mezzo Fsb dovrebbe finire dietro le sbarre. E anche Putin, che ha dato l’ordine di avvelenarmi”, prosegue Navalnyj che già in passato aveva puntato il dito contro il presidente russo Vladimir Putin come mandante del suo tentato assassinio.

Attraverso l’analisi di dati telefonici e biglietti di viaggio, il pool di testate è riuscito a dare un nome ai tre uomini dell’Fsb: si tratterebbe di Panaev, Frolov e Spiridonov che volano sullo stesso volo di Navalnyj per Novosibirsk, prima tappa del suo tour pre-elettorale in Siberia, e poi prenotano il ritorno per Mosca da Tomsk dove si era conclusa la missione l’oppositore. Il volo di rientro è fissato il 21 agosto, giorno dopo l’avvelenamento, ma tutti e tre cambiano la prenotazione. “Sembra che qualcosa sia andato storto”, scrive Navalnyj sul suo blog.

Gli uomini farebbero parte di una cellula dell’Istituto Criminale dell’Fsb, noto anche come NII-2 o come Unità Militare 34435, un gruppo clandestino di personale altamente qualificato nella gestione di materiale chimico tra cui scienziati ed ex medici. Bellingcat è riuscita a individuarne 15 membri, 8 dei quali “in stretto contatto in varie fasi delle operazioni di pedinamento di Navalnyj nei giorni e nelle ore precedenti il suo avvelenamento”.

L’operazione sarebbe stata condotta in coordinamento con i vertici del servizio di sicurezza erede del Kgb. Zhirov, il direttore del Signal, il centro che lavora sugli inibitori della colinesterasi, a cui appartiene il Novichok, e che fa capo all’Fsb, avrebbe parlato con agenti dell’Fsb nei giorni prima e dopo l’avvelenamento di Navalnyj. In particolar modo con Vladimir Bogdanov, vice capo del servizio tecnico e scientifico dell’Fsb, il generale Vasilev, a capo dell’Istituto di criminalistica dell’Fsb (anche noto come la fabbrica dei veleni del Kgb) e Makshakov, ex ricercatore del laboratorio chimico sovietico Shikhany.

Stando all’inchiesta, i tre uomini avevano seguito Navalnyj in ogni suo viaggio verso oltre 30 destinazioni nel 2017, anno in cui aveva annunciato che si sarebbe presentato alle presidenziali, e ancora nel 2018 e 2019. L’esperienza accumulata avrebbe permesso al team di colpire a Tomsk la scorsa estate. Ad agosto risalgono infatti diverse telefonate e messaggi tra i sicari dell’Fsb dislocati a Tomsk e i loro dirigenti a Mosca, nonché tra i dirigenti stessi e i vertici dell’Fsb.

Secondo l’inchiesta, è possibile che siano stati fatti precedenti tentativi di avvelenare Navalnyj: uno risalirebbe allo scorso luglio quando Navalnyj si trovava in vacanza con la moglie Julija a Kaliningrad. I tentativi però non riuscirono perché il dosaggio utilizzato si era rivelato insufficiente. Gli agenti avevano infatti ricevuto indicazioni di non eccedere con la sostanza chimica, perché una morte istantanea avrebbe suscitato troppi sospetti, aprendo facilmente la strada alle indagini.

Il blogger è poi finito in coma il 20 agosto scorso su un aereo diretto a Mosca a Tomsk. Il pilota aveva effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk da dove Navalnyj era stato poi trasferito a Berlino dove è stato curato. Tre diversi laboratori occidentali hanno poi confermato che era stato avvelenato con l’agente nervino di fabbricazione russa Novichok.

Ma Navalnyj è comunque riuscito a sopravvivere. “Perché? Perché tutto sta andando alla malora in Russia e i servizi segreti non sono da meno: il loro compito è aiutare Putin e i suoi amici a rubare miliardi”, tuona Navalnyj. Che infine si rivolge direttamente agli agenti dell’Fsb e alle forze dell’ordine: “Non vi vergognate di prendere parte nel mantenimento di questo sistema? Si vede infatti che vi siete trasformato in servitori di ladri e traditori. Per 20 anni Putin ha costantemente trasformato sia l’Fsb che il ministero degli Interni in strutture il cui compito principale è quello di aiutare lui e i suoi amici a rubare. E voi dovete proteggere tutto questo e anche uccidere chi è contrario. Non c’è bisogno di partecipare a questo tradimento nazionale. Chi aiuta Putin e il suo sistema è un traditore”.