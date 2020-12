Home » News » Oroscopo » Paolo Fox » Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 15 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi martedì 15 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? L’oroscopo liberamente ispirato a Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riserveranno le stelle agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Come sarà questo martedì per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Ora del riscatto per il Sagittario, Luna nel segno per il Capricorno. L‘Acquario è pronto per stravolgersi, check up emotivo per i Pesci….

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità per oggi martedì 15 dicembre 2020 di questi segni..

Oroscopo Sagittario martedì 15 dicembre 2020

Sembra essere arrivata l’ora del riscatto. Il Sole e Venere arriveranno nel segno a dare supporto e opportunità. In amore non avrete rivali, affascinanti ed attraenti a tal punto da spaventare persino il corteggiatore più temerario. Nuovi orizzonti vi aspettano e voi gli andrete incontro senza pensarci. L’energia che emanate sfruttatela anche per il lavoro.

Oroscopo Capricorno martedì 15 dicembre 2020

La Luna nel segno arriva per portare nuovi stimoli e tanta energia. I cambiamenti ci saranno e questo potrà spaventarvi, ma cambiare prospettiva e guardare al futuro con ottimismo, saranno gli atteggiamenti vincenti che porteranno successo. Avete bisogno di scrollarvi di dosso negatività e fatica, il prossimo anno dovrà trovarvi in ottima forma. Anche l’amore è in evoluzione, alcuni rapporti potranno finire senza rimpianti, i single sono pronti per impegnarsi.

Oroscopo Acquario martedì 15 dicembre 2020

Giove e Saturno sono in prossimità del vostro segno e si sente già aria di cambiamenti. Sarete travolti da una ventata di novità che porterà opportunità da cogliere. Non cullatevi sugli allori. Fatevi valere, soprattutto se lavorate alle dipendenze di qualcuno. Nuove conoscenze potranno cambiare la vita e stravolgerla come piace a voi. Le coppie solide troveranno il coraggio di fermarsi e programmare il futuro con entusiasmo.

Oroscopo Pesci martedì 15 dicembre 2020

Non potrete più scappare, avete capito che nuotare contro corrente porta svantaggi solo a voi. Lasciatevi andare ed abbandonatevi alle sensazioni, solo così potrete capire cosa provate davvero per il partner. Meglio guardare in faccia la realtà che ostinarsi ad adattare il proprio carattere per un amore che non soddisfa più le vostre esigenze. Equilibrio è la parola chiave per il raggiungimento della vostra serenità, anche lavorativa.