“Oggi è un altro giorno”, Elisa Isoardi “Non sei bella …”, come ha reagito

Elisa Isoardi ha appena terminato l’ultima edizione di Ballando con le stelle in qualità di concorrente accanto al ballerino Raimondo Todaro che, all’inizio della trasmissione non è stato molto bene tanto che ha dovuto sottoporsi anche ad un intervento chirurgico dal quale, però, per fortuna si è ripreso velocemente.

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ha fatto sognare e per i tanti che hanno sperato che i due potessero formare una coppia anche nella vita c’è stato anche chi, come Selvaggia Lucarelli non ha mai creduto a questa storia che sembrava stesse per iniziare e, fin da subito, ha invitato Elisa Isoardi a trovarsi un fidanzato vero e non per le copertine dei giornali.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro per un po’ ha davvero fatto sognare perchè si pensava che i due stessero per innamorarsi. Infatti, oltre che nella sala prova di Viale Mazzini li si vedeva spesso in giro per Roma, mano nella mano e qualche volta anche scambiarsi baci. Ma finita la trasmissione, ognuno è tornato a condurre la propria vita anche se hanno rivelato che si sentono tutti i giorni a riprova che il legame tra i due è comunque molto forte anche se si tratta solo di amicizia.

Elisa Isoardi ospite da Serena Bortone con la mamma

Elisa Isoardi è andata ospite da Serena Bortone con la mamma e le due donne legatissime hanno raccontato il loro legame.

Elisa Isoardi ha raccontato: “Mia mamma è stata una grande mamma e una grande donna, molto severa sotto certi aspetti … Oggi è diventata un’amica, la nostra unione si basa sulla complicità”.

La mamma, invece, ha detto: “Non ho fatto tanti sacrifici, ho creduto molto in lei e in quello che voleva fare, così le sono andata dietro. Ma questo non lo considero un sacrificio, l’ho fatto con il cuore” .

Elisa Isoardi ha anche raccontato: “Mi diceva sempre: ‘Non sei bella, sei particolare’, e questa frase mi ha dato tanta forza. Perché se non credi troppo nella tua bellezza ti concentri su altro”.

