Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando restano insieme?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando restano insieme? Adesso che il marito della signora Amato è tornato la loro storia è davvero in bilico e ancora più clandestina.

Prima del ritorno di Giuseppe nella puntata 46 de Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella confessa ad Agnese che sa che Armando e lei sono molto amici. La Rossi chiede ad Agnese se sappia qualcosa di un anello di fidanzamento. Gabriella trova strano che Armando abbia comprato un anello alla sua età. Agnese si inalbera subito un po’. Perché? Certi sentimenti non si possono provare dopo una certa età? L’amore non ha età e la prova sono proprio Agnese e Armando.

Armando sta cantando in ciclofficina. La signora Amato lo rende felice ogni giorno. Agnese porta da lui la Madonnina rotta. Per la signora Amato è segno di sciagura. Secondo Armando lei ha solo paura di dire tutto sulla loro relazione ai suoi figli. Con il senno di poi non è che la sarta avesse proprio torto. Quella stessa sera è tornato Giuseppe (perchè è tornato proprio adesso?) e ha scombinato tutti i piani. È vero che resta suo marito e Agnese è una donna dai sani principi, ma ormai non riesce più a fidarsi del consorte. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando restano insieme nonostante il ritorno di Giuseppe?

continua a leggere dopo la pubblicità

Prima del suo rientro la signora Amato dice ad Armando che i suoi figli la vedono come madre e come moglie del loro padre. In realtà Salvatore prende le parti della mamma quando Giuseppe torna prepotentemente a casa.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese e Armando resteranno insieme di nascosto?

Il Paradiso Delle Signore 5 Agnese Amato e Armando Ferraris interpretati da Antonella Attili e Pietro Genuardi qua nella puntata 47 Credits Rai

Il punto è che, adesso più che mai nella puntata 47 de Il Paradiso delle Signore 5, sono chiare due cose ad Agnese. Ama Armando come non ha mai fatto con nessun altro da un lato. Dall’altro, però, sa perfettamente che il rientro di Giuseppe non può che allontanarla da Ferraris. Anche Salvatore ci è arrivato. Pur non sapendo con certezza che tra la madre e il capo magazziniere c’è del tenero immagina che la tristezza della mamma sia dovuta anche al destino della sua relazione (di qualunque genere) con Ferraris.