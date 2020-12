il-diffusore-di-aromi,-luci-e-suoni-che-favorisce-sonno-e-concentrazione

Aromeo Sense è un 3-in-1 che miscela l’aromaterapia con giochi di luce e musica adeguandosi alle esigenze di chi si appresta a dormire, rilassarsi, studiare e lavorare

Stimola l’olfatto, la vista e l’udito favorendo, in base alle esigenze, la produttività o il relax e già per questo Aromeo Sense è un diffusore multisensoriale che potrebbe aiutare chiunque. Dotato di tre modalità, Focus, Relax e Sonno, sfrutta varie combinazioni di oli essenziali, luci colorate e suoni naturale per stimolare i sensi. Premendo il pulsante per la funzione che si desidera, il dispositivo rilascia l’aroma collegato, per esempio al gusto di agrumi quando ci si sveglia, ma anche musica e giochi di luce in linea con la sensazione del momento. Così concorre ad aumentare la concentrazione quando ci si appresta a lavorare o studiare, come pure agevola meditazione ed esercizi di respirazione quando si desidera rilassarsi.

Il diffusore Aromeo Sense (credit andreaponti.com)

Il design minimalista è opera di Andrea Ponti, designer italiano con base a Hong Kong, che ha ideato una base rotonda in alluminio che ruota a 360 gradi. L’anello ovale che caratterizza la parte superiore integra 40 led e si colora di tinte differenti in base allo scopo, mentre gli oli essenziali si inseriscono nell’apertura presente sulla sommità del corpo del dispositivo. Per chi volesse provarlo, Aromeo Sense è proposto qui al prezzo di 90 euro, quasi la metà del futuro cartellino, con spedizioni previste a partire dal prossimo marzo.