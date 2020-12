gf-vip,-urtis-nel-letto-di-zorzi:-scherzo-sgradito-da-tommy

Al Grande Fratello Vip nuovi corteggiamenti? Chissà cosa è preso a Giacomo Urtis quando si è infilato, di nascosto, nel letto di Tommaso Zorzi quando sapeva che la sua presenza non era gradita

L’influencer aveva deciso di andare a dormire lontano da tutti, pure da Maria Teresa Ruta, con la quale divide la stanza. Il web si è arrabbiato proprio perché ha visto che Urtis ha atteso che Tommaso si addormentasse per infilarsi, di nascosto, nel letto.

Tommaso Zorzi a dormire lontano da tutti

Tommaso è andato a dormire lontano dagli altri: l’influencer, infatti, aveva comunicato che non sarebbe andato a dormire, come era solito fare, insieme nella stanza con Maria Teresa Ruta. E sempre Tommy aveva fatto capire a Urtis che sarebbe stato il caso di non “mollare” la Lavatrice, luogo molto ambito da tutti, visto che è una sorta di “confessionale”, nel quale restare in pace. Insomma, Zorzi aveva fatto capire che non gradiva la presenza del chirurgo dei vip. Urtis ha atteso che l’influencer si addormentasse per approfittare del suo sonno pesante.

Il chirurgo dei vip innamorato di Tommaso

Giacomo Urtis, tra l’altro aveva ammesso di essersi preso una cotta per Tommaso e lo aveva comunicato a Selvaggia Roma e Giulia Salemi. In un primo momento, Urtis aveva chiesto di tenere segreta la sua rivelazione, ma poi aveva cambiato idea e le due ragazze erano andate a confessarlo a Tommaso. Selvaggia aveva detto:

Non è uno scherzo a lui piaci. Mi ha detto ‘Sai che mi è piaciuto che mi ha fatto le coccole‘. Gli hai suscitato qualcosa. Lui mi ha detto che lo hai toccato sul petto e che sei carino e che ora che andava via Francesco forse aveva qualche speranza. Poi mi fa ‘sai mi ha chiesto di dormire con lui’. Magari il tuo capello diverso, le carezzine, poi la convivenza l’ha stuzzicato. Per lui non sei solo un amico, dagliela una possibilità. Ha cambiato anche un po’ gusti sui ragazzi, io lo vedo sincero secondo me è molto interessato”.

Ma Tommaso Zorzi, sotto shock per la sorpresa, aveva detto che non si aspettava tale confessione da parte del chirurgo, che per lui era solo un amico e che, visti i gusti di Urtis, lui non incarnava affatto il suo uomo tipo.

Urtis si infila, di nascosto, nel letto di Zorzi

Tommaso Zorzi si era addormentato, Giacomo Urtis è andato ad infilarsi nel letto, accanto a lui, nonostante l’influencer fosse stato chiaro sul non volerlo accanto per alcun motivo. Subito dopo l’accaduto, le critiche sul web, ed in particolare su Twitter. Non è piaciuto ai fan e utenti del web il fatto che Urtis avesse agito scorrettamente, e non alla luce del sole, attendendo che Tommaso si fosse addormentato.

Il gesto di Giacomo Urtis criticato dal web

“Qualcuno avvisi Tommaso che Urtis sta dormendo lì vicino. Rischia un coccolone quando si accorgerà”, “Che poi Tommaso non ha mai detto ad Urtis di andarsene, semplicemente gli ha detto che con l’arrivo dei nuovi fosse in lui si terrebbe stretto la lavatrice. E se ha preso delle distanze è solo perché non gli piace marciare sui sentimenti altrui”, si legge su Twitter. E i fan si immaginano già una bella litigata tra i due...