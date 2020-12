gf-vip:-tommaso-zorzi-si-pente-e-va-in-crisi

Tommaso Zorzi rivela a Stefania Orlando di averla nominata, lei ci rimane malissimo, lo rassicura ma scoppia a piangere e Tommy va in crisi

Un vero e proprio colpo di scena nella Casa al momento delle nomination: Tommaso, a seguito di una piccola discussione con Stefania Orlando, al momento delle nomination, non ha avuto esitazioni e ha “nominato” la conduttrice televisiva.

GF Vip: la nomination di Zorzi che non ti aspetti

Piccolo dramma nella Casa del Grande Fratello Vip. Si è lasciato trasportare dal momento: e così Tommaso Zorzi ha nominato la sua amica conduttrice. Poi, finita la puntata glielo ha confessato subito e, quando ha visto che lei ci è rimasta malissimo ed ha cominciato a piangere, è andato in crisi ed ha, addirittura, chiesto al pubblico di votarlo (anche lui è andato in nomination) e di mandarlo via.

Leggi anche: GF Vip: Stefania Orlando gelosa di Zorzi e Oppini

Piccolo screzio con Stefania e Tommaso la nomina

Una piccola incomprensione al mattino con Stefania Orlando, ed ecco che Zorzi l’ha nominata. L’influencer milanese ha giustificato il voto alla sua cara amica, appunto, per il piccolo screzio. Appena la puntata è finita l’influencer è andato dalla Orlando e le ha detto la verità:

Ho fatto una cosa che… non so… che subito dopo mi sono detto ‘non so perché l’ho fatta’. Ti ho nominato Stefania, per un mini screzio. Ho fatto male“. La Orlando è rimasta immobile e poi ha detto con un filo di voce ‘hai fatto bene‘.

La Orlando in lacrime e Zorzi vuole uscire dalla Casa

Ma poi Stefania non ha retto alla delusione ed è scoppiata a piangere. A quel punto Tommaso Zorzi si è sentito tremendamente in colpa ed ha addirittura chiesto al pubblico di votarlo:

Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di m***a, e mi sta bene. Io in quel momento non sapevo chi votare davvero. Stefy ti giuro mi sento male sono una m***a. Sono stato preso alla sprovvista e ho fatto il tuo nome. Azz non so fare questo gioco, fatemi uscire. Tanto ho già dato quello che dovevo, quindi posso pure uscire. Ste non piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto. Alfonso si è congratulato per la cosa inaspettata, ma comunque mi sento in colpa“. Potrebbe interessarti: Gf Vip: Tommaso e Stefania duri con Adua. “Qualcosa non torna!”

GF Vip, la Orlando rassicura Tommy: “Non ti sentire in colpa”

Nonostante tutto, la Orlando ha ricordato al suo amico, quanto gli vuole bene e ha detto: