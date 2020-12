gf-vip:-maria-teresa-ruta-vede-la-sua-mamma

Per una Maria Teresa Ruta in lacrime durante il weekend il Grande Fratello Vip ha organizzato una sorpresa incredibile. Di cosa si tratta? Cosa ha riservato per lei Alfonso Signorini?

Maria Teresa Ruta viene chiamata in mistery da Alfonso Signorini: “Tu sei tra le partecipanti di questa edizione in gioco e quella con più generosità. Hai parlato della tua vita, perché hai ancora tanto da raccontare”, le dice Alfonso Signorini. La Ruta allora ammette:

Io non sapevo cosa era il Grande Fratello, l’ho sempre visto ma farlo è un’altra cosa. Non avevo assolutamente capito niente. Aprendo il mio cuore e la mia mente sono affiorati tanti ricordi.

Maria Teresa vede mamma

Alfonso negli ultimi giorni l’ha vista molto provata e ha deciso di farle una sorpresa: “C’è una persona che ti segue con grandissima attenzione non si perde un solo attimo. Secondo me non te l’aspetti…”. Quella sorpresa è la sua mamma che le ha fatto un video messaggio:

Sono contenta che tu sia abbia deciso di stare nella casa del Grande Fratello, così ti posso vedere tutti i giorni come se fossimo vicine. Perché se fossi uscita non so se ci potevamo vedere vista la pandemia. Perciò guardandoti in televisione io mi sento vicina a te. Stai tranquilla tesoro noi stiamo tutti bene, ti guardiamo sempre. Ti abbraccio. Ti adoro. Ciao figlia, ciao Tata, ciao Maria Teresa.

Maria Teresa ricorda papà

“Che bella che è la mia mamma, Alfonso guarda questa foto!”, urla tra le lacrime, l’entusiasmo e una grandissima emozione la bionda esuberante vippona. Signorini le fa notare che nella casa ha sempre prlato più deluso papà che della sua mamma e le ha chiesto il motivo di tutto questo:

Ho parlato più del mio papà che dalla mia mamma perché il dolore che si prova quando una persona se ne va è sempre immenso. Sembra successo ieri. Qualche volta papà era quello che metteva la pace tra me e mamma perché lei è in effetti una calabrese bella fumatina, io avevo un carattere un po' temperamentoso almeno da giovane. Ero un disastro. Io volevo essere autonoma, le regole che mi ha insegnato mia mamma, e che oggi racconto, a quei tempi mi stavano strette. Ho cominciato a lavorare presto, a 17 anni dopo il liceo. Dalla seconda liceo facevo la modella per le mani o per i capelli, portavo a casa 100 o 200.000 lire, mi sembrava tantissimo. Li davo a loro perché me li mettevano via. Senza di loro non sarei qui. Era una finta ribelle ma alla fine mi hanno capito e mi hanno amato papà con la dolcezza, mia mamma con la carota e il bastone.

Maria Teresa è davvero al settimo cielo. Viene accolta dai ragazzi con un grande applauso e tanti baci