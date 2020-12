Spread the love











Francesco Monte vuole denunciare una concorrente del Gf Vip, stufo di essere nominato nella casa più spiata d’Italia è pronto a intervenire per vie legali, ecco chi rischia una querela tra i vipponi Francesco Monte è pronto a intervenire per vie legali contro una concorrente del Gf Vip, ospite a Non succederà più, su Radio […]

L’articolo Francesco Monte infuriato: denuncia l’inquilina del Gf Vip “basta parlare di me” proviene da Leggilo.org.

