coronavirus-nel-mondo,-berlino-pressa-l’ue:-“approvate-il-vaccino-pfizer”

Più di 72 milioni di casi sono stati registrati nel mondo dall’inizio della pandemia di coronavirus. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 300 mila decessi davanti al Brasile (quasi 182 mila), Messico (circa 114 mila) e Italia che ha superato quota 65 mila.

Berlino preme su Ue per approvazione vaccino Pfizer

La Germania sta facendo pressioni sulle autorità dell’Unione europea per accelerare il processo di approvazione del vaccino anti Covid-19 della Pfizer-BioNTech, che vari Paesi, tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada, stanno già iniziando ad usare. La cancelliera Angela Merkel e il ministero tedesco della Salute chiedono all’Ema e ai vertici Ue che il vaccino sia approvato entro il 23 dicembre e non entro il 29 dicembre come attualmente previsto, secondo quanto riferisce il quotidiano Bild citando fonti vicine al governo tedesco. L’informazione conferma i segnali di impazienza già inviati domenica dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. “Tutti i dati di BioNTech sono disponibili, Regno Unito e Stati Uniti hanno già dato la loro approvazione. La revisione dei dati e l’approvazione dell’Ema dovrebbero avvenire il prima possibile”, ha detto, aggiungendo che “la fiducia nella capacità di agire dell’Unione europea dipende da questo”. Nel frattempo, anche altri Paesi come Canada, Singapore e Bahrein hanno già avviato le loro campagne di vaccinazione.

Giappone, governo sospende campagna turismo domestico

Il premier giapponese, Yoshihide Suga, ha annunciato la temporanea sospensione della campagna di incentivi per il turismo domestico, per tentare di contenere la recente espansione dei contagi di coronavirus nel Paese. La promozione denominata ‘Go To Travel’, verrà interrotta tra il 28 dicembre e l’11 gennaio, il periodo di maggior movimento della popolazione durante le vacanze di Capodanno, e il suo eventuale riavvio – ha spiegato Suga durante una riunione con la commissione di esperti, dipenderà dall’espansione dei contagi nel periodo natalizio. Avviata a fine luglio, l’operazione commerciale offre rimborsi fino alla metà delle spese per i viaggiatori, assieme all’emissione di buoni per la ristorazione nei luoghi che si intende visitare, favorendo l’economia locale. L’annuncio arriva nel mezzo di quella che gli epidemiologi definiscono la ‘terza ondata’, con una media di 3.000 casi giornalieri a livello nazionale, un numero che – sebbene più contenuto rispetto all’andamento dei contagi delle nazioni occidentali – preoccupa gli esperti e le autorità sanitarie del Sol Levante, un paese che ha la più alta incidenza di persone anziane al mondo in rapporto alla popolazione: il 28% dei 124 milioni di abitanti del Giappone ha più di 65 anni di età.