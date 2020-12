Briatore furioso difende il figlio: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”

Spread the love

Su Instagram Flavio Briatore ha pubblicato la foto di lui abbracciato al figlio Nathan Falco prima di una partita di calcio. Un hater ha insultato nei commenti il ragazzino invitando il padre a metterlo a dieta. L’imprenditore ha replicato immediatamente, supportato da molti followers indignati.

Un brutto episodio di body shaming su Instagram, per giunta verso un minore.

Si tratta di Nathan Falco, il figlio dell’imprenditore piemontese Flavio Briatore e della showgirl Elisabetta Gregoraci, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Briatore difende il figlio: “Non è obeso, sei un cog****e”

Briatore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae abbracciato al ragazzino in tenuta da calciatore, pronto a scendere in campo per giocare con la sua squadra.

Ha scritto nella didascalia Briatore:

“Buon sabato a tutti! Tra poco @falconathanbriatore in campo per la sua partita di calcio”. Leggi anche: Briatore e Nathan a Dubai: cosa sta succedendo?

Tra i primi commenti al suo post spunta quello di un hater che scrive: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre“.

Immediata e secca la replica di Briatore: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne“.

Sono moltissimi i followers che hanno preso le difese del ragazzino nei commenti, schierandosi contro l’hater che ha offeso il figlio di Briatore: “Una persona ignobile”, hanno scritto in molti, domandandosi giustamente indignati “come si possa scrivere una cosa cattiva come questa ad un bambino”.

L’imprenditore ha un legame molto forte con il figlio e negli ultimi tre mesi si è preso cura di lui mentre la madre Elisabetta Gregoraci era impegnata nell’avventura del Grande Fratello Vip.

Per la sua prima intervista dopo l’uscita dal reality di Canale 5, rilasciata a Verissimo, la Gregoraci ha parlato sia del figlio sia dell’ex marito. Rispetto alla gioia di tornare dal figlio Nathan Falco ha detto la showgirl:

“Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin, la showgirl calabrese affida le confidenze sulle prime parole scambiate con Briatore:

