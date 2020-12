Black Monday 2 arriva in Italia: dal 15 dicembre è su Sky Atlantic

Black Monday 2 stagione uscita: il 15 marzo 2020

Quando esce Black Monday 2 stagione? Era martedì 29 aprile 2019 quando il network americano via cavo Showtime annunciava che la commedia Black Monday sarebbe tornata con una seconda stagione. Le riprese della stagione 2, costituita da 10 episodi, prendono il via nel corso del 2019 per debuttare poi lo scorso 15 marzo 2020 su Showtime negli Stati Uniti. Nel mese di ottobre 2020 arriva poi la conferma anche della terza stagione, attesa nel 2021. Nell’attesa di scoprire il debutto del terzo capitolo, cosa sappiamo sull’arrivo della stagione 2 in Italia?

Black Monday 2 in Italia quando in onda: il 15 dicembre 2020

L’appuntamento in Italia con tutti e dieci gli episodi della seconda stagione della sit-com è fissato martedì 15 dicembre 2020 in esclusiva su Sky Atlantic. Proprio così, in quella data il canale 110 di Sky trasmette in prima tv assoluta l’intera seconda stagione di Black Monday. L’imperdibile maratona ha inizio a partire dalle 23:25 fino alle 4 del mattino circa!

Ricordiamo che Black Monday debutta per la prima volta lo scorso 20 gennaio negli Stati Uniti sul network via cavo Showtime. In Italia, invece, va in onda a partire dal 10 maggio ogni venerdì alle 22.15 su Sky Atlantic.

Black Monday 2 trama: di cosa parla

continua a leggere dopo la pubblicità

Una scena di Black Monday prima stagione Credits Showtime e SKY

Torniamo a scoprire la quotidianità dei dipendenti della seconda società commerciale di Wall Street, The Jammer Group. Tra loro sono presenti i responsabili di uno dei peggiori crolli del mercato azionario della storia, gli autori del cosiddetto “lunedì nero“. Quali saranno adesso le conseguenze del loro disastroso errore? Lo scopriamo nella seconda stagione!

Black Monday 2 puntate: quante sono

Da quante puntate è formata la seconda stagione di Black Monday? Il secondo capitolo della dark comedy ripropone dieci episodi proprio come la prima stagione. Stiamo parlando della co-produzione tra Showtime e Sony Pictures Television, Black Monday è creata da David Caspe (già ideatore di Happy Endings) e Jordan Cahahn, anche showrunner e produttori esecutivi assieme a Don Cheadle, Seth Rogen e Evan Goldberg (Preacher e Future Man).

Black Monday 2 cast: attori e personaggi

Riconfermato il cast composto da Don Cheadle (House of Lies), Andrew Rannells (Girls) e Regina Hall (Girls Trip), anche produttori della serie, Black Monday racconta la vicenda tragicomica di un gruppo di malcapitati che causò il peggiore crollo di mercato nella storia di Wall Street: il Black Monday a cui si riferisce il titolo della serie è infatti il famigerato Lunedì nero del 19 ottobre 1987, che risultò in un improvviso crollo dell’11% alla borsa di Hong Kong e successivamente dell’22,61% a quella di New York. Completa il cast Paul Scheer (The League).

continua a leggere dopo la pubblicità

Black Monday si unisce all’elenco di serie già rinnovate per la prossima stagione dal network Showtime e in arrivo prossimamente: Shameless (stagione 10), The Affair (stagione 5), The Chi (stagione 3), Homeland (stagione 8), Kidding (stagione 2), The L Word (revival), Ray Donovan (stagione 7). A queste si aggiungono le novità Halo, serie live-action tratta dall’omonimo fumetto, e il sequel Penny Dreadful: City of Angels.