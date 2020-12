biden-attacca-trump:-“non-ha-rispettato-la-costituzione”

Spread the love

Non conclude la battaglia politica tra il Governatore uscente degli Stati Uniti Donald Trump ed il presidente democratico eletto Joe Biden.

donald trump (web source)

Continua la grande lotta tra l’ex Governatore degli stati uniti d’America Donald Trump ed il presidente neo-eletto Joe Biden. Anche il collegio elettorale ha ratificato la vittoria del democratico alle ultime presidenziali americane, ma Donald non si arrende e rilancia: “enormi prove di brogli in arrivo”.

Una polemica quindi senza fine e che sembra ‘poter regalare’ ancora importante sorprese da qui ai prossimi mesi. Ciò che è sicuro è che il repubblicano non vuole per nulla arrendersi e si affiderà ai tribunali per provare a portare a casa un’inaspettata e clamorosa vittoria. Solo il tempo ci dirà se le sue lotte saranno valse o meno.

L’accusa del Governatore a Donald Trump

joe biden (web source)

Ecco quindi che la gioia di Joe Biden è incontenibile in seguito alla ratifica di successo da parte del collegio. “Ora è tempo di voltare pagina. Di unire. Di riconciliarsi. Sarò il presidente di tutti gli americani”: così nel commentare tramite i social network ed una conferenza stampa indetta per il fondamentale e simbolico evento. Un modo per dar ancora più lustro al suo successo elettorale.

Ecco quindi che continua con una forte stoccata all’avversario politico: “Adesso sappiamo che nulla, neppure una pandemia o un abuso di potere, può estinguere la fiamma della nostra democrazia“. Una frase che sembra proprio riferirsi a Donald Trump, accusato di dittatura da molti dei suoi detrattori ed in questo caso, anche se indirettamente, anche dallo stesso Biden in questa circostanza.

Ecco quindi che si guarda al futuro

joe biden (web source)

Ora lo sguardo non può che essere al futuro prossimo degli Stati Uniti e dell’intera popolazione americana, pronta a ripartire dopo la seconda ondata dell’emergenza sanitaria: “C’è un lavoro urgente davanti a tutti noi. Mettere la pandemia sotto controllo vaccinando la nazione contro questo virus”.

Continua poi affermando: “C’è bisogno di fornire immediato aiuto economico così fortemente necessario a moltissimi americani che sono danneggiati oggi e poi ricostruire meglio di sempre la nostra economia”. Ecco quindi che si guarda al futuro sperando di poter garantire il meglio agli Stati Uniti d’America.