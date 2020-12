uomini-e-donne,-simone-bolognesi-innamorato-ma-rinnegato-da-belen

Simone Bolognesi è stato il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez. Oggi è il tronista di Uomini e Donne Over. E’ in cerca dell’amore quello perduto con la modella argentina dopo una tormentata storia durata due anni…

Simone Bolognesi è stato il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez. Oggi è il tronista dell’edizione di Uomini e Donne Over di Maria De Filippi. E’ un uomo in cerca di amore, un uomo che ha molto sofferto per la fine della loro storia.

Con la modella argentina è stata una storia importante, nata ai tempi in cui lei era ancora una aspirante modella sconosciuta, e durata quasi due anni, tra il 2003 e il 2005. Una storia che sembrava dimenticata e invece i due, pur non incrociandosi mai, hanno cominciato a frequentare gli stessi studi televisivi a Roma. Ma se fosse accaduto, probabilmente non si sarebbero nemmeno salutati perché si sono lasciati male come ha raccontato il ragazzo a DiPiù: “Belen è una ferita ancora aperta per me. Io ho fatto tanto per lei, ma quando ci siamo lasciati ed è diventata famosa, mi ha cancellato dalla sua vita, non ha mai più parlato di me”. Parole passate che sembrano non essere cambiate…

Belen Rodriguez faceva la cubista a Riccione

Come è nata la storia tra Simone Bolognesi e la modella argentina? A DiPiù è direttamente l’albergatore a raccontarlo:

“Belen e io ci siamo conosciuti nell’autunno del 2003 a Riccione, la mia città. Un mio amico cercava ragazze immagine per un locale, si è rivolto a una agenzia con contatti in Argentina ed è arrivata lei, Belen Rodriguez. Aveva diciannove anni, era bellissima, e tra noi l’amore è nato quasi subito…”.

Un amore nato subito pur sapendo, come ha riconosciuto Simone, le idee chiare della ragazza che pur se giovane “aveva già allora aveva le idee chiare: era attratta dal mondo dello spettacolo” Il suo primo palcoscenico? “Belen faceva la cubista, cioè ballava su uno di quei ‘cubi’ che si mettono nelle discoteche”.

Bella e impossibile già allora. “Era molto ammirata, e aveva tanti corteggiatori, ma fortunatamente in quel periodo aveva occhi solo per me. Belen è stata il mio primo grande amore per me e, credo anche per lei, io il suo. L’ho presentata subito ai miei genitori, è stata accolta con affetto nella mia famiglia, e questo l’ha aiutata ad ambientarsi in Italia…”. Lei e Simone sono andati a vivere anche insieme “nel mio appartamento di Riccione”.

Simone ha perso Belen per colpa di Borriello

“Mentre lei iniziava a prendere il volo, il nostro rapporto scricchiolava ogni giorno di più”. Ha raccontato ancora Simone Bolognesi a DiPiù. Poi è arrivato Marco Borriello e lui ha iniziato a corteggiarla.

“Inizialmente, Belen mi ripeteva che non dovevo preoccuparmi, ma intanto le distanze tra noi aumentavano, finché un giorno mi ha detto di volere cambiare vita: ha fatto le valigie ed è partita per Milano. Era il maggio del 2005. Due mesi dopo l’ho vista sui giornali proprio con lui, Borriello, una delle storie più importanti del suo passato”.

Per Simone “è stato un duro colpo, anche perché ho provato a salvare il rapporto, ma non c’è stato niente da fare. Mi è dispiaciuto che lei, ricordando i suoi inizi in Italia, non abbia mai parlato di me né della sua vita in Romagna… Si vergogna forse di avere cominciato come cubista?“.