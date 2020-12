uomini-e-donne:-gianluca-de-matteis-lascia-il-trono

Che cosa è accaduto a Gianluca De Matteis, tronista del Trono Classico di Uomini e Donne? Per quale motivo ha deciso di lasciare il trono e la trasmissione? È rimasto “folgorato” da qualche bella ragazza?

Il percorso di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne è arrivato al capolinea. Ma non perché ha finalmente trovato la ragazza giusta con cui uscire dal programma e provare a costruire una bella storia d’amore. Il tronista del Trono Classico, nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, aveva mandato via Marianna, l’ultima corteggiatrice rimasta in studio per lui.

La decisione drastica di De Matteis

A questo punto De Matteis è rimasto da solo e ha dunque preso una decisione drastica, ponendosi seriamente alcune domande: ha ancora senso restare nel programma? È proprio questo il contesto giusto per lui per trovare l’amore? Scenderà mai una ragazza giusta per lui? La risposta, evidentemente, è «no» e il riccioluto tronista ha infatti deciso di mollare di colpo il programma, lo studio e di tornarsene a casa.

Ammettendo di non essere riuscito ad affezionarsi e a legarsi ad alcuna corteggiatrice, Gianluca De Matteis si rammarica e si rattrista. Maria De Filippi, la padrona di casa del dating show di Canale 5, cerca di consolarlo, facendogli presente che probabilmente lui non è ancora pronto per innamorarsi o per affrontare un simile percorso. Non gliene fa una colpa, naturalmente. E, anzi, sostiene la sua decisione.

La sua timidezza, la sua riservatezza sono probabilmente per lui un limite nell’approccio con le ragazze e infatti stanno risultando un vero muro che lui mette costantemente tra sé stesso e chi prova a conoscerlo. Gianluca fa “scappare” chiunque, non manifesta interesse ed entusiasmo per chi sta conoscendo o prova a farsi conoscere, prova a fare breccia nel suo cuore o perlomeno ad aprire un piccolo varco nel suo animo. Maria gli consiglia di prendersi il tempo che gli serve nella vita.

È giunto per lui il momento di prendersi una pausa. Lontano dalle telecamere.