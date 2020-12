stash:-la-prima-foro-con-la-figlia-suo-social

Spread the love

Stash è da poco diventato papà e non potrebbe esserne più felice. Nelle ultime ore, infatti, ha pubblicato sui social il prima scatto con la piccola, che stringe teneramente tra le braccia!

Sabato pomeriggio Antonio Fiordispino, in arte Stash, è stato ospite a Verissimo, dove ha raccontato le gioie dell’essere genitore. Il cantante dei The Kolors ha parlato del suo amore con Giulia, la mamma di sua figlia e dell’emozione provata di fronte alla nascita della piccola Grace.

Nonostante non ci sia nessun matrimonio in vista, infatti, i due si amano molto e sperano di dare la migliore famiglia possibile a Grace che, chissà, in futuro potrebbe anche avere un fratellino o una sorellina.

Per ora, però, i neo genitori si godono la piccola e, anche se il suo volto non è ancora stato mostrato, sui social ieri è spuntato un tenero scatto del cantante insieme alla sua primogenita!

Stash: primo scatto con Grace

Grace è venuta al mondo il 3 Dicembre. Dopo l’annuncio della gravidanza tramite i social (e la conferma ad “Amici Speciali”) Stash ha condiviso con i suoi followers la crescita del pancione di Giulia, sua compagna, giorno dopo giorno.

Ora che finalmente la piccola è nata il giovane napoletano si gode ogni momento con lei e, piano piano, la sta facendo conoscere anche al suo pubblico. Per una questione di privacy i neo genitori hanno deciso di non mostrarla ma, nelle ultime ore, Stash ha postato un tenero scatto che lo ritrae con la piccola in mano.

“Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me.”

ha scritto, come didascalia al post. Inutile dire he l’amorevole foto ha guadagnato migliaia di like in pochi secondi.