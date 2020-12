Ingredienti

1 Kg carne di manzo (taglio cappello del prete)

200 g farina 0

180 g latte fresco

100 g polpa di pomodoro

50 g prezzemolo tritato

50 g burro

50 g Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

2 pz foglie di alloro

1 pz carota

1 pz gambo di sedano

1 pz cipolla

1 pz uovo

1 pz bustina di lievito per torte salate

concentrato di pomodoro

vino rosso

bacche di ginepro

chiodi di garofano

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 1 h 40 min Livello: Medio Dosi: 8 persone

Per la ricetta dello spezzatino con crosta di panini aromatici, tritate finemente sedano, carota e cipolla e rosolateli in una pentola di ghisa (ø 27 cm) per 8‐10 minuti con un filo di olio, 3 bacche di ginepro, l’alloro e 2 chiodi di garofano; alla fine eliminate spezie e odori; unite la carne tagliata a cubetti e rosolatela per 8‐10 minuti. Sfumate con 1/2 bicchiere di vino. Aggiungete la polpa di pomodoro, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, salate e cuocete, coperto, per 50 minuti. Preparate intanto i panini amalgamando il burro, ben freddo, a tocchetti, il prezzemolo, la farina, il lievito, il latte e il parmigiano.



Lavorate l’impasto fino a renderlo omogeneo: rimarrà un po’ appiccicoso. Con le mani infarinate modellatelo in palline da 30‐35 g e ponetele su una placca foderata di carta da forno. Spennellatele con l’uovo sbattuto e disponetele nella casseruola sullo spezzatino, coprendolo integralmente. Infornate a 200 °C per 20‐25 minuti. Sformate e servite subito: è un ottimo piatto unico, che piace molto anche ai bambini.