spari-davanti-alla-cattedrale-di-new-york,-morto-uomo-colpito-da-polizia

Un uomo è stato colpito a morte dalla polizia sui gradini della storica cattedrale di New York dopo aver iniziato a sparare con due pistole semiautomatiche alla fine di un concerto corale di Natale. Gli spari sono iniziati poco prima delle 16 presso la Cattedrale di Saint John the Divine, chiesa madre della Diocesi Episcopale di New York.

Un concerto di 45 minuti tenuto sui gradini della cattedrale si era appena concluso e una folla di diverse centinaia di persone si stava allontanando quando il sicario ha iniziato a sparare lungo Amsterdam Avenue. Un detective, un sergente e un agente di polizia che erano presenti all’evento hanno sparato 15 colpi, uccidendo l’uomo, ha spiegato il commissario di polizia di New York Dermot Shea: “È per grazia di Dio che nessuno oltre al sicario è stato colpito”, ha detto ai giornalisti.

L’uomo armato era vestito di nero con il volto oscurato da un berretto da baseball bianco e una maschera. Teneva una pistola in una mano e una nell’altra, nascosto dietro una colonna in cima alle scale. I testimoni hanno detto alla polizia che l’uomo urlava “Uccidetemi” mentre sparava. Il nome dell’uomo non è stato fornito dalle forze dell’ordine.

L’uomo, che aveva numerosi precedenti penali, trasportava uno zaino contenente una tanica di benzina, corda, filo, nastro, coltelli e una Bibbia ben consumata, ha detto Shea. Non è ancora chiaro se l’uomo armato stesse mirando alle persone o sparando in aria.

“Il concerto è stato semplicemente bellissimo, e poi alla fine questa persona ha iniziato a sparare. Tutti sono scioccati”, ha detto al New York Times una portavoce della cattedrale, Lisa Schubert. “Il tiratore avrebbe potuto uccidere molte persone. C’erano centinaia di persone qui e ha sparato almeno 20 volte”. “È orribile che il dono del nostro coro a New York City, un pomeriggio tanto necessario di canti e unità, sia stato interrotto da questo scioccante atto di violenza”, ha scritto nei social un’altra portavoce, Iva Benson.

La cattedrale è una delle più grandi del mondo. La costruzione iniziò nel 1892 ed è ancora incompleta. La chiesa è stata collegata a molti uomini illustri di New York e ad eventi importanti nel corso della sua lunga storia. Il presidente Franklin Delano Roosevelt era un fiduciario. Ha ospitato le cerimonie commemorative per il burattinaio Jim Henson e il coreografo Alvin Ailey, e nel corso degli anni oratori tra cui Nelson Mandela e l’arcivescovo Desmond Tutu del Sud Africa.