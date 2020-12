selvaggia-lucarelli-risponde-alle-accuse-degli-haters

Continua l’estenuante lotta di Selvaggia Lucarelli contro gli haters che, stavolta, l’hanno accusata di commentare da sola i suoi stessi post, dimenticandosi però di cambiare profilo.

Come spesso racconta sui suoi social Selvaggia Lucarelli riceve spesso critiche, accuse e addirittura minacce da orde di haters infuriati che girano intorno ai suoi profili.

I messaggio di odio che le arrivano spesso non sono dettati da un reale o valido motivo e Selvaggia, così, ha preso l’abitudine di mostrare ai suoi followers che volto hanno coloro che la insultano o la prendono in giro.

Qualche giorno fa, dopo un post sulla riapertura delle piste da scii era stata sommersa da una valanga di critiche (scusate il gioco di parole) da parte di maestri di scii vari e altri operatori del settore.

Oggi, invece, si è trovata a dover rispondere ad alcuni utenti che la accusano di avere un profilo finto per commentare da sola i suoi stessi post!

Selvaggia Lucarelli: ma quali falsi account?

Qualche ora fa, infatti, la giornalista ha raccontato dei nuovi attacchi ricevuti. I commenti e le accuse, stavolta, riguardano un post pubblicato due giorni fa, in cui la Lucarelli raccontava di un viaggio in aereo accanto ad un uomo che non aveva spento il telefono in volo.

Sotto al post, poi, sempre la giornalista ha riportato il messaggio di uno stuart che le dava ragione, spiegando che queste, purtroppo, sono normali.

Alcuni haters, però, non hanno compreso la cosa ma, anzi, hanno pensato che Selvaggia avesse voluto commentare dimenticandosi di passare al suo fantomatico profilo falso e così, l’hanno “denunciata” su una pagina con migliaia di followers.

Lei ha cercato di spiegare sul suo profilo che aveva dato per scontato che si capisse il suo aver riportato un messaggio ricevuto ma, a quanto pare, in molti hanno creduto alla storia del profilo finto e, anche stavolta, non sono mancati i più disparati insulti.