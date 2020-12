ritrovata-a-sanremo-la-fossanese-scomparsa-da-quasi-4-mesi

La donna di 41 anni scomparsa da Fossano alla fine di agosto e, da allora, della quale non si avevano più notizie, è stata ritrovata in Via San Francesco a Sanremo dagli agenti della Polizia Municipale mentre effettuavano un servizio di pattuglia nella zona. La donna viveva nella sua auto e dal momento della scomparsa aveva vagato fino a raggiungere la Francia, dove era stata ricoverata nell’ospedale di Nizza.

I Carabinieri di Fossano sono stati tempestivamente avvisati del ritrovamento, così come l’ex marito. La donna è in salute, ma temporaneamente ricoverata all’ospedale di Savigliano per acceertamenti di natura psichica e fisica.